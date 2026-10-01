Люксембург - Болгария 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
06 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 4. 4-й тур
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Составы команд
Люксембург
Болгария
Главные тренеры
|Джефф Штрассер
|Александар Димитров
История личных встреч
|26.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига C
|Группа 4. 1-й тур
|1 : 2
|15.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 3. 5-й тур
|0 : 1
|12.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 3. 3-й тур
|0 : 0
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|10.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 10-й тур
|1 : 1
|06.09.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 1-й тур
|4 : 3
|12.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 10-й тур
|3 : 0
|11.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Финляндия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Албания
|3
|6
|3
|Беларусь
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|3
|9
| 2
Плей-офф за повышение
|Кипр
|4
|7
|3
|Армения
|3
|3
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|4
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Молдавия
|3
|4
|3
|Фарерские острова
|3
|3
| 4
Стыковая зона
|Казахстан
|3
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|3
|5
|3
|Люксембург
|3
|3
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|3
|1
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