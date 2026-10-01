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Люксембург - Болгария 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
06 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 4. 4-й тур
Люксембург
Болгария

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Составы команд
Люксембург
Болгария
Главные тренеры
ЛюксембургДжефф Штрассер
БолгарияАлександар Димитров
История личных встреч
26.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 4. 1-й турБолгария1 : 2Люксембург
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 5-й турЛюксембург0 : 1Болгария
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 3-й турБолгария0 : 0Люксембург
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Люксембург0 : 0Болгария
10.10.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа A. 10-й турЛюксембург1 : 1Болгария
06.09.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа A. 1-й турБолгария4 : 3Люксембург
12.09.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа G. 10-й турБолгария3 : 0Люксембург
11.10.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа G. 4-й турЛюксембург0 : 1Болгария
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Финляндия37
2
Плей-офф за повышение
Албания36
3 Беларусь34
4
Стыковая зона
Сан-Марино30
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория39
2
Плей-офф за повышение
Кипр47
3 Армения33
4
Стыковая зона
Латвия41
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия37
2
Плей-офф за повышение
Молдавия34
3 Фарерские острова33
4
Стыковая зона
Казахстан31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия37
2
Плей-офф за повышение
Эстония35
3 Люксембург33
4
Стыковая зона
Болгария31
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Люксембург
67%
Ничья
33%
Болгария
0%

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