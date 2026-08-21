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Вечиста Краков - Висла Плоцк 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
09 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Вечиста Краков
Висла Плоцк

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Составы команд
Вечиста Краков
Краков
Висла Плоцк
Плоцк
История личных встреч
18.09.2026 Польша — Экстракласса 9-й тур 2 : 2Вечиста Краков
13.09.2026 Польша — Экстракласса 8-й тур 2 : 0Вечиста Краков
07.09.2026 Польша — Экстракласса 7-й тур Вечиста Краков1 : 1
29.08.2026 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 0Вечиста Краков
21.08.2026 Польша — Экстракласса 5-й тур 3 : 2Вечиста Краков
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З922
2
Лига чемпионов
Легия919
3
Лига Европы
Лех П819
4
Лига конференций
Висла Кр917
5 Погонь815
6 Заглембе Л915
7 Корона915
8 Пяст913
9 ГКС Катовице812
10 Ягеллония812
11 Висла Плоцк811
12 Видзев99
13 Радомяк98
14 Краковия98
15 Шлёнск96
16
Зона вылета
Мотор96
17
Зона вылета
Вечиста Краков85
18
Зона вылета
Ракув93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Вечиста Краков
0%
Ничья
0%
Висла Плоцк
0%

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