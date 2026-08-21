Вечиста Краков - Висла Плоцк 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
09 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Вечиста Краков
Краков
Висла Плоцк
Плоцк
История личных встреч
|18.09.2026
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|2 : 2
|13.09.2026
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|2 : 0
|07.09.2026
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 1
|29.08.2026
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 0
|21.08.2026
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|9
|19
| 3
Лига Европы
|Лех П
|8
|19
| 4
Лига конференций
|Висла Кр
|9
|17
|5
|Погонь
|8
|15
|6
|Заглембе Л
|9
|15
|7
|Корона
|9
|15
|8
|Пяст
|9
|13
|9
|ГКС Катовице
|8
|12
|10
|Ягеллония
|8
|12
|11
|Висла Плоцк
|8
|11
|12
|Видзев
|9
|9
|13
|Радомяк
|9
|8
|14
|Краковия
|9
|8
|15
|Шлёнск
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Мотор
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Ракув
|9
|3
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