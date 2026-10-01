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Ракув - ГКС Катовице 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
09 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Ракув
ГКС Катовице

Стартовый состав
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Составы команд
Ракув
Ченстохова
ГКС Катовице
Катовице
История личных встреч
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Ракув1 : 0ГКС Катовице
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур ГКС Катовице0 : 1Ракув
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Ракув1 : 2ГКС Катовице
03.08.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур ГКС Катовице0 : 1Ракув
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З922
2
Лига чемпионов
Легия919
3
Лига Европы
Лех П819
4
Лига конференций
Висла Кр917
5 Погонь815
6 Заглембе Л915
7 Корона915
8 Пяст913
9 ГКС Катовице812
10 Ягеллония812
11 Висла Плоцк811
12 Видзев99
13 Радомяк98
14 Краковия98
15 Шлёнск96
16
Зона вылета
Мотор96
17
Зона вылета
Вечиста Краков85
18
Зона вылета
Ракув93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ракув
0%
Ничья
0%
ГКС Катовице
0%

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