Ракув - ГКС Катовице 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
09 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
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Составы команд
Ракув
Ченстохова
ГКС Катовице
Катовице
История личных встреч
|07.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 0
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|03.08.2024
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|9
|19
| 3
Лига Европы
|Лех П
|8
|19
| 4
Лига конференций
|Висла Кр
|9
|17
|5
|Погонь
|8
|15
|6
|Заглембе Л
|9
|15
|7
|Корона
|9
|15
|8
|Пяст
|9
|13
|9
|ГКС Катовице
|8
|12
|10
|Ягеллония
|8
|12
|11
|Висла Плоцк
|8
|11
|12
|Видзев
|9
|9
|13
|Радомяк
|9
|8
|14
|Краковия
|9
|8
|15
|Шлёнск
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Мотор
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Ракув
|9
|3
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