Аль-Фатех - Аль-Ахли 09 Октября прямая трансляция
09 Октября 2026 года в 17:55 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 8-й тур
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Составы команд
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Аль-Ахли
Джидда
Главные тренеры
|Халед Фахад Аль-Атви
История личных встреч
|06.05.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|28-й тур
|3 : 1
|26.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|2 : 1
|07.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|2 : 0
|27.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|5-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|7
|18
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|7
|17
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|7
|16
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|7
|16
|5
|Неом
|7
|15
|6
|Аль-Холуд
|7
|12
|7
|Аль-Ахли
|7
|12
|8
|Аль-Дирия
|7
|11
|9
|Аль-Иттифак
|7
|11
|10
|Аль-Хазм
|7
|8
|11
|Эр-Рияд
|7
|8
|12
|Аль-Фейха
|7
|6
|13
|Аль-Халидж
|7
|5
|14
|Аль-Шабаб
|7
|4
|15
|Аль-Фатех
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Аль-Фейсали
|7
|3
| 17
Зона вылета
|Аль-Таавун
|7
|3
| 18
Зона вылета
|Абха
|7
|2
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