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Аль-Фатех - Аль-Ахли 09 Октября прямая трансляция

09 Октября 2026 года в 17:55 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 8-й тур
Аль-Фатех
Аль-Ахли

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Составы команд
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Аль-Ахли
Джидда
Главные тренеры
Саудовская Аравия Халед Фахад Аль-Атви
История личных встреч
06.05.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 28-й тур Аль-Ахли3 : 1Аль-Фатех
26.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Фатех2 : 1Аль-Ахли
07.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Ахли2 : 0Аль-Фатех
27.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Фатех1 : 0Аль-Ахли
02.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Ахли1 : 1Аль-Фатех
02.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 5-й тур Аль-Фатех5 : 1Аль-Ахли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль718
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад717
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср716
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия716
5 Неом715
6 Аль-Холуд712
7 Аль-Ахли712
8 Аль-Дирия711
9 Аль-Иттифак711
10 Аль-Хазм78
11 Эр-Рияд78
12 Аль-Фейха76
13 Аль-Халидж75
14 Аль-Шабаб74
15 Аль-Фатех73
16
Зона вылета
Аль-Фейсали73
17
Зона вылета
Аль-Таавун73
18
Зона вылета
Абха72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аль-Фатех
0%
Ничья
0%
Аль-Ахли
0%

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