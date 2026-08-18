Аль-Наср - Аль-Дирия 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Аль-Аввал (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
09 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 8-й тур
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Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Дирия
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|18.08.2026
|Кубок Короля
|1/16 финала
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|7
|18
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|7
|17
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|7
|16
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|7
|16
|5
|Неом
|7
|15
|6
|Аль-Холуд
|7
|12
|7
|Аль-Ахли
|7
|12
|8
|Аль-Дирия
|7
|11
|9
|Аль-Иттифак
|7
|11
|10
|Аль-Хазм
|7
|8
|11
|Эр-Рияд
|7
|8
|12
|Аль-Фейха
|7
|6
|13
|Аль-Халидж
|7
|5
|14
|Аль-Шабаб
|7
|4
|15
|Аль-Фатех
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Аль-Фейсали
|7
|3
| 17
Зона вылета
|Аль-Таавун
|7
|3
| 18
Зона вылета
|Абха
|7
|2
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