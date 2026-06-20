Роналдиньо возвращается в футбол спустя 10 лет после завершения карьеры

Дата публикации: 20-06-2026 00:43

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо может вновь выйти на профессиональное поле спустя десять лет после завершения карьеры. Как сообщает источник, экс-полузащитник сборной Бразилии и «Милана» достиг договорённости с итальянской «Равенной», выступающей в Серии С.

По информации СМИ, официальное объявление о подписании контракта ожидается 23 июня во время специального мероприятия в Майами. На презентации клуб также намерен представить новую игровую форму на предстоящий сезон.

Владелец «Равенны» Иньяцио Чиприани не скрывает своего восторга от возможного перехода знаменитого бразильца. По его словам, Роналдиньо всегда был для него кумиром, а влияние футболиста на развитие мирового футбола трудно переоценить.

Если сделка будет завершена, возвращение бразильца станет одним из самых громких событий последних лет в европейском футболе. Напомним, Роналдиньо не выступал на профессиональном уровне с 2015 года.

За свою карьеру он завоевал множество престижных трофеев, включая чемпионат мира со сборной Бразилии, Лигу чемпионов и «Золотой мяч», а также навсегда вошёл в историю как один из самых ярких и техничных игроков своего поколения.