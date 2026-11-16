«Бавария» запросит за Майкла Олисе до €300 млн на фоне интереса «Реала» 

Мюнхенская «Бавария» определила финансовые условия возможного расставания с французским вингером Майклом Олисе. Руководство немецкого клуба рассчитывает получить за 24-летнего футболиста от €200 млн до €300 млн. Об этом сообщает испанское издание Diario AS.

Мадридский «Реал» продолжает следить за ситуацией вокруг нападающего и рассматривает его кандидатуру для усиления атакующей линии. Однако запрашиваемая сумма может стать серьёзным препятствием для потенциальной сделки. Если «Бавария» действительно будет настаивать на верхней границе указанного диапазона, переход Олисе способен превзойти действующий трансферный рекорд, установленный переходом Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за €222 млн.

Мюнхенцы не заинтересованы в расставании с одним из ведущих игроков команды. Контракт француза действует до лета 2029 года, поэтому у клуба есть возможность самостоятельно определять условия его возможного ухода. Параллельно руководство «Баварии» продолжает переговоры с футболистом о продлении соглашения на улучшенных финансовых условиях.

При этом в немецком клубе учитывают, что окончательное решение о дальнейшем развитии карьеры будет зависеть и от позиции самого игрока. По информации AS, в «Баварии» не исключают, что следующим летом Олисе может задуматься о новом вызове и рассмотреть вариант продолжения карьеры в Испании.

Пока никаких договорённостей между клубами нет. Более того, в июне 2026 года «Реал» официально опровергал сообщения о контактах с Олисе, его представителями или окружением. Поэтому нынешний интерес мадридцев следует рассматривать как информацию СМИ, а не как подтверждение готовящегося трансфера.

Олисе перешёл в «Баварию» из «Кристал Пэлас» летом 2024 года. С тех пор его роль в команде значительно выросла, а выступления француза привлекли внимание ведущих европейских клубов. Тем не менее мюнхенцы намерены сохранить футболиста и не собираются отпускать его за сумму, которая не соответствует их оценке игрока.