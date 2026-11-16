Хорватия - Чехия 15 ноября обзор матча Дата публикации: 16-11-2026 Хорватия 2 : 1 Чехия События матча Хорватия - Чехия -5' Slaven Bilić 2' ⚽ Иван Перишич (1 - 0) 64' ⇄ Игор Матанович / Дион Дрена Бельо 64' ⇄ Марко Пашалич / Матео Ковачич 64' ⇄ Криштоф Данек / Михал Садилек 64' ⇄ Лукаш Амброс / Идрис Хопи 64' ⇄ Филип Пребсл / Давид Зима 71' Йосип Станишич 74' ⇄ Ловро Маер / Мартин Батурина 74' ⇄ Райан Дон Надери / Кристоф Кабонго 84' ⇄ Давид Козел / Лукаш Черв 84' ⚽ Адам Гложек (1 - 1) 87' ⚽ Ловро Маер (2 - 1) 89' Адам Гложек Составы команд Хорватия Чехия 1 вр Доминик Ливакович 2 зщ Йосип Станишич 3 зщ Лука Вушкович 4 зщ Йошко Гвардиол 14 зщ Иван Перишич 5 зщ Дуе Чалета-Цар 10 пз Лука Модрич 8 пз Матео Ковачич 64' 17 пз Петар Сучич 16 пз Мартин Батурина 73' 9 нп Дион Белё 64' 19 пз Марко Пашалич 64' 20 нп Игор Матанович 64' 7 пз Ловро Майер 73' 23 вр Антонин Кински 5 зщ Владимир Цоуфал 6 зщ Давид Зима 65' 3 зщ Томаш Влчек 15 зщ Иржи Слама 12 пз Лукаш Черв 84' 8 пз Михал Садилек 65' 21 пз Алекс Крал 7 пз Idris Hopi 65' 10 нп Адам Гложек 11 нп Кристоф Кабонго 74' 2 пз Филип Пребшль 65' 13 пз Лукаш Амброс 65' 20 пз Крыштоф Данек 65' 9 нп Райан Надери 74' 19 пз David Kozel 84' Запасные 12 вр Ивор Пандур 23 вр Доминик Котарски 6 зщ Нико Галешич 14 зщ Иван Смолчич 18 зщ Шимун Хргович 15 пз Марио Пашалич 21 пз Марин Шотичек 22 пз Йосип Мишич 11 нп Анте Будимир 1 вр Матей Коварж 16 вр Лукаш Горничек 4 зщ Адам Габриэл 14 зщ Давид Юрасек 22 пз Томаш Соучек 18 нп Матей Юрасек Главные тренеры Славен Билич Санти Дения Голы Иван Перишич Дион Белё 1:0 2' Адам Гложек 1:1 85' Ловро Майер Лука Вушкович 2:1 87' Наказания Йосип Станишич 71' Адам Гложек 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хорватия - Чехия, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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