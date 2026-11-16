Хорватия - Чехия 15 ноября обзор матча
Дата публикации: 16-11-2026
Хорватия
2 : 1
Чехия
События матча Хорватия - Чехия
-5'
Slaven Bilić
2'
⚽
Иван Перишич (1 - 0)
64'
⇄
Игор Матанович / Дион Дрена Бельо
64'
⇄
Марко Пашалич / Матео Ковачич
64'
⇄
Криштоф Данек / Михал Садилек
64'
⇄
Лукаш Амброс / Идрис Хопи
64'
⇄
Филип Пребсл / Давид Зима
71'
Йосип Станишич
74'
⇄
Ловро Маер / Мартин Батурина
74'
⇄
Райан Дон Надери / Кристоф Кабонго
84'
⇄
Давид Козел / Лукаш Черв
84'
⚽
Адам Гложек (1 - 1)
87'
⚽
Ловро Маер (2 - 1)
89'
Адам Гложек
Составы команд
Хорватия
Чехия
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|3
|зщ
|Лука Вушкович
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
|14
|зщ
|Иван Перишич
|5
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|10
|пз
|Лука Модрич
|8
|пз
|Матео Ковачич
64'
|17
|пз
|Петар Сучич
|16
|пз
|Мартин Батурина
73'
|9
|нп
|Дион Белё
64'
|19
|пз
|Марко Пашалич
64'
|20
|нп
|Игор Матанович
64'
|7
|пз
|Ловро Майер
73'
|23
|вр
|Антонин Кински
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|6
|зщ
|Давид Зима
65'
|3
|зщ
|Томаш Влчек
|15
|зщ
|Иржи Слама
|12
|пз
|Лукаш Черв
84'
|8
|пз
|Михал Садилек
65'
|21
|пз
|Алекс Крал
|7
|пз
|Idris Hopi
65'
|10
|нп
|Адам Гложек
|11
|нп
|Кристоф Кабонго
74'
|2
|пз
|Филип Пребшль
65'
|13
|пз
|Лукаш Амброс
65'
|20
|пз
|Крыштоф Данек
65'
|9
|нп
|Райан Надери
74'
|19
|пз
|David Kozel
84'
Запасные
|12
|вр
|Ивор Пандур
|23
|вр
|Доминик Котарски
|6
|зщ
|Нико Галешич
|14
|зщ
|Иван Смолчич
|18
|зщ
|Шимун Хргович
|15
|пз
|Марио Пашалич
|21
|пз
|Марин Шотичек
|22
|пз
|Йосип Мишич
|11
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Матей Коварж
|16
|вр
|Лукаш Горничек
|4
|зщ
|Адам Габриэл
|14
|зщ
|Давид Юрасек
|22
|пз
|Томаш Соучек
|18
|нп
|Матей Юрасек
Главные тренеры
|Славен Билич
|Санти Дения
Голы
Иван Перишич
Дион Белё
1:0
2'
Адам Гложек
1:1
85'
Ловро Майер
Лука Вушкович
2:1
87'
Наказания
Йосип Станишич
71'
Адам Гложек
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хорватия - Чехия, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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