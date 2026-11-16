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Хорватия - Чехия 15 ноября обзор матча

Дата публикации: 16-11-2026
Хорватия
Хорватия
2 : 1
Чехия
Чехия
События матча Хорватия - Чехия
-5'
Slaven Bilić
2'
Иван Перишич (1 - 0)
64'
Игор Матанович / Дион Дрена Бельо
64'
Марко Пашалич / Матео Ковачич
64'
Криштоф Данек / Михал Садилек
64'
Лукаш Амброс / Идрис Хопи
64'
Филип Пребсл / Давид Зима
71'
Йосип Станишич
74'
Ловро Маер / Мартин Батурина
74'
Райан Дон Надери / Кристоф Кабонго
84'
Давид Козел / Лукаш Черв
84'
Адам Гложек (1 - 1)
87'
Ловро Маер (2 - 1)
89'
Адам Гложек
Составы команд
Хорватия
Чехия
1ХорватияврДоминик Ливакович
2ХорватиязщЙосип Станишич
3ХорватиязщЛука Вушкович
4ХорватиязщЙошко Гвардиол
14ХорватиязщИван Перишич
5ХорватиязщДуе Чалета-Цар
10ХорватияпзЛука Модрич
8ХорватияпзМатео Ковачич
64'
17ХорватияпзПетар Сучич
16ХорватияпзМартин Батурина
73'
9ХорватиянпДион Белё
64'
19ХорватияпзМарко Пашалич
64'
20ХорватиянпИгор Матанович
64'
7ХорватияпзЛовро Майер
73'
23ЧехияврАнтонин Кински
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
6ЧехиязщДавид Зима
65'
3ЧехиязщТомаш Влчек
15ЧехиязщИржи Слама
12ЧехияпзЛукаш Черв
84'
8ЧехияпзМихал Садилек
65'
21ЧехияпзАлекс Крал
7ЧехияпзIdris Hopi
65'
10ЧехиянпАдам Гложек
11ЧехиянпКристоф Кабонго
74'
2ЧехияпзФилип Пребшль
65'
13ЧехияпзЛукаш Амброс
65'
20ЧехияпзКрыштоф Данек
65'
9ЧехиянпРайан Надери
74'
19ЧехияпзDavid Kozel
84'
Запасные
12ХорватияврИвор Пандур
23ХорватияврДоминик Котарски
6ХорватиязщНико Галешич
14ХорватиязщИван Смолчич
18ХорватиязщШимун Хргович
15ХорватияпзМарио Пашалич
21ХорватияпзМарин Шотичек
22ХорватияпзЙосип Мишич
11ХорватиянпАнте Будимир
1ЧехияврМатей Коварж
16ЧехияврЛукаш Горничек
4ЧехиязщАдам Габриэл
14ЧехиязщДавид Юрасек
22ЧехияпзТомаш Соучек
18ЧехиянпМатей Юрасек
Главные тренеры
ХорватияСлавен Билич
ИспанияСанти Дения
Голы
Иван Перишич
Дион Белё
1:0
2'
Адам Гложек
1:1
85'
Ловро Майер
Лука Вушкович
2:1
87'
Наказания
Йосип Станишич
71'
Адам Гложек
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хорватия - Чехия, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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