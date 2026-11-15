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Латвия - Армения 15 ноября обзор матча

Дата публикации: 15-11-2026
Латвия
Латвия
0 : 0
Армения
Армения
События матча Латвия - Армения
5'
Оскарс Виентисс
78'
Грант-Леон Ранос / Нарек Григорян
78'
Нарек Ованнисян / Жирайр Шагоян
78'
Артур Миранян / Артур Гарибян
82'
Робертс Улдрикис / Владиславс Гутковскис
82'
Эрик Пилоян / Степа Мкртчян
90'
Эдуардс Дашкевичс
90+1'
Кристапс Грабовскис / Эдуардс Дашкевичс
90+1'
Максим Тонишев / Робертс Савальниекс
Составы команд
Латвия
Армения
23ЛатвияврРичард Матревич
2ЛатвиязщДаниэль Балодис
5ЛатвиязщАнтон Черномордый
3АнглиязщДеннис Киркин
11ЛатвияпзРоберт Савальниекс
90+1'
4ЛатвияпзОскарс Вьентьесс
17ЛатвияпзЛукасс Вапне
15ЛатвияпзДмитрий Зеленков
14ЛатвияпзАндрей Цыганик
7ЛатвиянпЭдуард Дашкевич
90+1'
9ЛатвиянпВладислав Гутковский
82'
20ЛатвиянпРоберт Улдрикис
82'
19ЛатвиязщМаксим Тонишев
90+1'
16ЛатвияпзКристапс Грабовскис
90+1'
16АрменияврАлександр Мишиев
4АрмениязщГеоргий Арутюнян
5АрмениязщСтёпа Мкртчян
82'
21АрмениязщНаир Тикнизян
2АрменияпзАртём Бандикян
8АрменияпзКарлен Оганесян
6АрменияпзУгочукву Иву
22АрмениянпНарек Григорян
78'
10АрмениянпЖираир Шагоян
78'
9АрмениянпАртур Серобян
7АрмениянпАртур Гарибян
78'
23АрменияпзНарек Оганесян
78'
18АрмениянпАртур Миранян
78'
17АрмениянпГрант-Леон Ранос
78'
3АрмениязщЭрик Пилоян
82'
Запасные
1ЛатвияврНил Пуриньш
12ЛатвияврФренк Орол
13ЛатвиязщРайвис Юрковскис
8ЛатвияпзЭдуард Эмсис
10ЛатвияпзКристерс Чударс
22ЛатвияпзМаркус Строд
21ЛатвияпзИван Патрикеев
6ЛатвиянпДанила Патийчук
18ЛатвиянпАльберт Алексанян
1АрменияврОгньен Чанчаревич
12АрменияврГор Матинян
11АрмениязщОванес Арутюнян
13АрмениязщАрман Казарян
19АрмениязщЭдгар Григорян
14АрменияпзГор Манвелян
20АрменияпзКарен Мурадян
Главные тренеры
ИталияПаоло Николато
АрменияЕгише Меликович Меликян
Наказания
Оскарс Вьентьесс
5'
Эдуард Дашкевич
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Латвия - Армения, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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