Латвия - Армения 15 ноября обзор матча Дата публикации: 15-11-2026 Латвия 0 : 0 Армения События матча Латвия - Армения 5' Оскарс Виентисс 78' ⇄ Грант-Леон Ранос / Нарек Григорян 78' ⇄ Нарек Ованнисян / Жирайр Шагоян 78' ⇄ Артур Миранян / Артур Гарибян 82' ⇄ Робертс Улдрикис / Владиславс Гутковскис 82' ⇄ Эрик Пилоян / Степа Мкртчян 90' Эдуардс Дашкевичс 90+1' ⇄ Кристапс Грабовскис / Эдуардс Дашкевичс 90+1' ⇄ Максим Тонишев / Робертс Савальниекс Составы команд Латвия Армения 23 вр Ричард Матревич 2 зщ Даниэль Балодис 5 зщ Антон Черномордый 3 зщ Деннис Киркин 11 пз Роберт Савальниекс 90+1' 4 пз Оскарс Вьентьесс 17 пз Лукасс Вапне 15 пз Дмитрий Зеленков 14 пз Андрей Цыганик 7 нп Эдуард Дашкевич 90+1' 9 нп Владислав Гутковский 82' 20 нп Роберт Улдрикис 82' 19 зщ Максим Тонишев 90+1' 16 пз Кристапс Грабовскис 90+1' 16 вр Александр Мишиев 4 зщ Георгий Арутюнян 5 зщ Стёпа Мкртчян 82' 21 зщ Наир Тикнизян 2 пз Артём Бандикян 8 пз Карлен Оганесян 6 пз Угочукву Иву 22 нп Нарек Григорян 78' 10 нп Жираир Шагоян 78' 9 нп Артур Серобян 7 нп Артур Гарибян 78' 23 пз Нарек Оганесян 78' 18 нп Артур Миранян 78' 17 нп Грант-Леон Ранос 78' 3 зщ Эрик Пилоян 82' Запасные 1 вр Нил Пуриньш 12 вр Френк Орол 13 зщ Райвис Юрковскис 8 пз Эдуард Эмсис 10 пз Кристерс Чударс 22 пз Маркус Строд 21 пз Иван Патрикеев 6 нп Данила Патийчук 18 нп Альберт Алексанян 1 вр Огньен Чанчаревич 12 вр Гор Матинян 11 зщ Ованес Арутюнян 13 зщ Арман Казарян 19 зщ Эдгар Григорян 14 пз Гор Манвелян 20 пз Карен Мурадян Главные тренеры Паоло Николато Егише Меликович Меликян Наказания Оскарс Вьентьесс 5' Эдуард Дашкевич 90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Латвия - Армения, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Кипр - Черногория 15 ноября обзор матча

Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео... Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...

Румыния - Польша 14 ноября обзор матча

Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео... Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...

Португалия - Дания 14 ноября обзор матча

Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео... Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...

Северная Ирландия - Украина 14 ноября обзор матча

Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео... Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...