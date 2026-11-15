Латвия - Армения 15 ноября обзор матча
Дата публикации: 15-11-2026
Латвия
0 : 0
Армения
События матча Латвия - Армения
5'
Оскарс Виентисс
78'
⇄
Грант-Леон Ранос / Нарек Григорян
78'
⇄
Нарек Ованнисян / Жирайр Шагоян
78'
⇄
Артур Миранян / Артур Гарибян
82'
⇄
Робертс Улдрикис / Владиславс Гутковскис
82'
⇄
Эрик Пилоян / Степа Мкртчян
90'
Эдуардс Дашкевичс
90+1'
⇄
Кристапс Грабовскис / Эдуардс Дашкевичс
90+1'
⇄
Максим Тонишев / Робертс Савальниекс
Составы команд
Латвия
Армения
|23
|вр
|Ричард Матревич
|2
|зщ
|Даниэль Балодис
|5
|зщ
|Антон Черномордый
|3
|зщ
|Деннис Киркин
|11
|пз
|Роберт Савальниекс
90+1'
|4
|пз
|Оскарс Вьентьесс
|17
|пз
|Лукасс Вапне
|15
|пз
|Дмитрий Зеленков
|14
|пз
|Андрей Цыганик
|7
|нп
|Эдуард Дашкевич
90+1'
|9
|нп
|Владислав Гутковский
82'
|20
|нп
|Роберт Улдрикис
82'
|19
|зщ
|Максим Тонишев
90+1'
|16
|пз
|Кристапс Грабовскис
90+1'
|16
|вр
|Александр Мишиев
|4
|зщ
|Георгий Арутюнян
|5
|зщ
|Стёпа Мкртчян
82'
|21
|зщ
|Наир Тикнизян
|2
|пз
|Артём Бандикян
|8
|пз
|Карлен Оганесян
|6
|пз
|Угочукву Иву
|22
|нп
|Нарек Григорян
78'
|10
|нп
|Жираир Шагоян
78'
|9
|нп
|Артур Серобян
|7
|нп
|Артур Гарибян
78'
|23
|пз
|Нарек Оганесян
78'
|18
|нп
|Артур Миранян
78'
|17
|нп
|Грант-Леон Ранос
78'
|3
|зщ
|Эрик Пилоян
82'
Запасные
|1
|вр
|Нил Пуриньш
|12
|вр
|Френк Орол
|13
|зщ
|Райвис Юрковскис
|8
|пз
|Эдуард Эмсис
|10
|пз
|Кристерс Чударс
|22
|пз
|Маркус Строд
|21
|пз
|Иван Патрикеев
|6
|нп
|Данила Патийчук
|18
|нп
|Альберт Алексанян
|1
|вр
|Огньен Чанчаревич
|12
|вр
|Гор Матинян
|11
|зщ
|Ованес Арутюнян
|13
|зщ
|Арман Казарян
|19
|зщ
|Эдгар Григорян
|14
|пз
|Гор Манвелян
|20
|пз
|Карен Мурадян
Главные тренеры
|Паоло Николато
|Егише Меликович Меликян
Наказания
Оскарс Вьентьесс
5'
Эдуард Дашкевич
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Латвия - Армения, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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