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Испания - Англия 15 ноября обзор матча

Дата публикации: 16-11-2026
Испания
Испания
2 : 3
Англия
Англия
События матча Испания - Англия
-5'
Джед Спенс
14'
Деклан Райс
20'
Педро Порро / Марк Пубиль
45'
Гарри Кейн (0 - 1)Пенальти
46'
Дин Хёйсен / Пау Кубарси
46'
Педри / Фабиан Руис
46'
Фермин Лопес / Микель Мерино
50'
Марк Кукурелья
53'
Эзри Конса (0 - 2)
57'
Бен Уайт (0 - 3)
58'
Ламин Ямаль
63'
Эллиот АндерсонПрямое удаление
65'
Микель Оярсабаль (1 - 3)Пенальти
68'
Алекс Баэна
72'
Нико Уильямс / Мартин Субименди
75'
Нико Уильямс (2 - 3)
78'
Майлз Льюис-Скелли / Гарри Кейн
83'
Доминик Калверт-Льюин / Энтони Гордон
83'
Джед Спенс / Джуд Беллингем
89'
Дэн Бёрн / Бен Уайт
Составы команд
Испания
Англия
23ИспанияврУнай Симон
5ИспаниязщПау Кубарси
46'
22ИспаниязщМарк Кукурелья
2ИспаниязщМарк Пубиль
21'
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
8ИспанияпзФабиан Руис
46'
18ИспанияпзМартин Субименди
72'
6ИспанияпзМикель Мерино
46'
10ИспаниянпЛамин Ямаль
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
15ИспаниянпАлекс Баэна
12ИспаниязщПедро Порро
21'
4ИспаниязщДин Хёйсен
46'
20Испанияпз Педри
46'
9ИспанияпзФермин Лопес
46'
17ИспаниянпНико Уильямс
72'
13АнглияврДжеймс Траффорд
6АнглиязщДжарелл Куанса
3АнглиязщЛьюис Холл
12АнглиязщБен Уайт
89'
5АнглиязщЭзри Конса
8АнглияпзЭллиот Андерсон
4АнглияпзДеклан Райс
10АнглияпзДжуд Беллингем
83'
11АнглияпзЭнтони Гордон
83'
17АнглиянпМорган Роджерс
9АнглиянпГарри Кейн
78'
22АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
78'
14АнглиязщДжед-Хотеп Спенс
83'
19АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
83'
15АнглиязщДаниэль Бёрн
89'
Запасные
1ИспанияврДавид Райя
13ИспанияврЖоан Гарсия
3ИспанияпзМарк Рока
16ИспанияпзПабло Барриос
19ИспанияпзВиктор Муньос
7ИспаниянпФерран Торрес
11ИспаниянпЙереми Пино
1АнглияврДжордан Пикфорд
23АнглияврДжейсон Стил
2АнглиязщТрент Александер-Арнольд
18АнглиязщДжеймс Хилл
7АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
16АнглияпзДжоб Беллингем
20АнглияпзРио Нгумоа
21АнглияпзЭберечи Эзе
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
ГерманияТомас Тухель
Голы
Гарри Кейн
0:1
45'
Эзри Конса
Деклан Райс
0:2
53'
Бен Уайт
Джуд Беллингем
0:3
57'
Микель Оярсабаль
1:3
65'
Нико Уильямс
Ламин Ямаль
2:3
75'
Наказания
Деклан Райс
15'
Марк Кукурелья
50'
Ламин Ямаль
57'
Эллиот Андерсон
63'
Джед-Хотеп Спенс
67'
Алекс Баэна
68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Испания - Англия, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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