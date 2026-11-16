Испания - Англия 15 ноября обзор матча
Дата публикации: 16-11-2026
Испания
2 : 3
Англия
События матча Испания - Англия
-5'
Джед Спенс
14'
Деклан Райс
20'
⇄
Педро Порро / Марк Пубиль
45'
⚽
Гарри Кейн (0 - 1)Пенальти
46'
⇄
Дин Хёйсен / Пау Кубарси
46'
⇄
Педри / Фабиан Руис
46'
⇄
Фермин Лопес / Микель Мерино
50'
Марк Кукурелья
53'
⚽
Эзри Конса (0 - 2)
57'
⚽
Бен Уайт (0 - 3)
58'
Ламин Ямаль
63'
Эллиот АндерсонПрямое удаление
65'
⚽
Микель Оярсабаль (1 - 3)Пенальти
68'
Алекс Баэна
72'
⇄
Нико Уильямс / Мартин Субименди
75'
⚽
Нико Уильямс (2 - 3)
78'
⇄
Майлз Льюис-Скелли / Гарри Кейн
83'
⇄
Доминик Калверт-Льюин / Энтони Гордон
83'
⇄
Джед Спенс / Джуд Беллингем
89'
⇄
Дэн Бёрн / Бен Уайт
Составы команд
Испания
Англия
|23
|вр
|Унай Симон
|5
|зщ
|Пау Кубарси
46'
|22
|зщ
|Марк Кукурелья
|2
|зщ
|Марк Пубиль
21'
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|8
|пз
|Фабиан Руис
46'
|18
|пз
|Мартин Субименди
72'
|6
|пз
|Микель Мерино
46'
|10
|нп
|Ламин Ямаль
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
|15
|нп
|Алекс Баэна
|12
|зщ
|Педро Порро
21'
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
46'
|20
|пз
|Педри
46'
|9
|пз
|Фермин Лопес
46'
|17
|нп
|Нико Уильямс
72'
|13
|вр
|Джеймс Траффорд
|6
|зщ
|Джарелл Куанса
|3
|зщ
|Льюис Холл
|12
|зщ
|Бен Уайт
89'
|5
|зщ
|Эзри Конса
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|4
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Джуд Беллингем
83'
|11
|пз
|Энтони Гордон
83'
|17
|нп
|Морган Роджерс
|9
|нп
|Гарри Кейн
78'
|22
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
78'
|14
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
83'
|19
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
83'
|15
|зщ
|Даниэль Бёрн
89'
Запасные
|1
|вр
|Давид Райя
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|3
|пз
|Марк Рока
|16
|пз
|Пабло Барриос
|19
|пз
|Виктор Муньос
|7
|нп
|Ферран Торрес
|11
|нп
|Йереми Пино
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|23
|вр
|Джейсон Стил
|2
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|18
|зщ
|Джеймс Хилл
|7
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|16
|пз
|Джоб Беллингем
|20
|пз
|Рио Нгумоа
|21
|пз
|Эберечи Эзе
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Томас Тухель
Голы
Гарри Кейн
0:1
45'
Эзри Конса
Деклан Райс
0:2
53'
Бен Уайт
Джуд Беллингем
0:3
57'
Микель Оярсабаль
1:3
65'
Нико Уильямс
Ламин Ямаль
2:3
75'
Наказания
Деклан Райс
15'
Марк Кукурелья
50'
Ламин Ямаль
57'
Эллиот Андерсон
63'
Джед-Хотеп Спенс
67'
Алекс Баэна
68'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Испания - Англия, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Бельгия - Италия 15 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Финляндия - Сан-Марино 15 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Латвия - Армения 15 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Кипр - Черногория 15 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Румыния - Польша 14 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...