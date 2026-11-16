Испания - Англия 15 ноября обзор матча Дата публикации: 16-11-2026 Испания 2 : 3 Англия События матча Испания - Англия -5' Джед Спенс 14' Деклан Райс 20' ⇄ Педро Порро / Марк Пубиль 45' ⚽ Гарри Кейн (0 - 1) Пенальти 46' ⇄ Дин Хёйсен / Пау Кубарси 46' ⇄ Педри / Фабиан Руис 46' ⇄ Фермин Лопес / Микель Мерино 50' Марк Кукурелья 53' ⚽ Эзри Конса (0 - 2) 57' ⚽ Бен Уайт (0 - 3) 58' Ламин Ямаль 63' Эллиот Андерсон Прямое удаление 65' ⚽ Микель Оярсабаль (1 - 3) Пенальти 68' Алекс Баэна 72' ⇄ Нико Уильямс / Мартин Субименди 75' ⚽ Нико Уильямс (2 - 3) 78' ⇄ Майлз Льюис-Скелли / Гарри Кейн 83' ⇄ Доминик Калверт-Льюин / Энтони Гордон 83' ⇄ Джед Спенс / Джуд Беллингем 89' ⇄ Дэн Бёрн / Бен Уайт Составы команд Испания Англия 23 вр Унай Симон 5 зщ Пау Кубарси 46' 22 зщ Марк Кукурелья 2 зщ Марк Пубиль 21' 14 зщ Эмерик Лапорт 8 пз Фабиан Руис 46' 18 пз Мартин Субименди 72' 6 пз Микель Мерино 46' 10 нп Ламин Ямаль 21 нп Микель Оярсабаль 15 нп Алекс Баэна 12 зщ Педро Порро 21' 4 зщ Дин Хёйсен 46' 20 пз Педри 46' 9 пз Фермин Лопес 46' 17 нп Нико Уильямс 72' 13 вр Джеймс Траффорд 6 зщ Джарелл Куанса 3 зщ Льюис Холл 12 зщ Бен Уайт 89' 5 зщ Эзри Конса 8 пз Эллиот Андерсон 4 пз Деклан Райс 10 пз Джуд Беллингем 83' 11 пз Энтони Гордон 83' 17 нп Морган Роджерс 9 нп Гарри Кейн 78' 22 пз Майлз Льюис-Скелли 78' 14 зщ Джед-Хотеп Спенс 83' 19 нп Доминик Калверт-Льюин 83' 15 зщ Даниэль Бёрн 89' Запасные 1 вр Давид Райя 13 вр Жоан Гарсия 3 пз Марк Рока 16 пз Пабло Барриос 19 пз Виктор Муньос 7 нп Ферран Торрес 11 нп Йереми Пино 1 вр Джордан Пикфорд 23 вр Джейсон Стил 2 зщ Трент Александер-Арнольд 18 зщ Джеймс Хилл 7 пз Морган Гиббс-Уайт 16 пз Джоб Беллингем 20 пз Рио Нгумоа 21 пз Эберечи Эзе Главные тренеры Луис де ла Фуэнте Томас Тухель Голы Гарри Кейн 0:1 45' Эзри Конса Деклан Райс 0:2 53' Бен Уайт Джуд Беллингем 0:3 57' Микель Оярсабаль 1:3 65' Нико Уильямс Ламин Ямаль 2:3 75' Наказания Деклан Райс 15' Марк Кукурелья 50' Ламин Ямаль 57' Эллиот Андерсон 63' Джед-Хотеп Спенс 67' Алекс Баэна 68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Испания - Англия, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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