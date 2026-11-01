Швейцария - Шотландия 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кибунпарк (Санкт-Галлен, Швейцария), вместимость: 20660
16 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 6-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Составы команд
Швейцария
Шотландия
Главные тренеры
|Мурат Якин
|Себастьен Поконьоли
История личных встреч
|29.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 1. 2-й тур
|0 : 3
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|5
|13
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|5
|8
|3
|Шотландия
|5
|7
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|5
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Венгрия
|5
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|4
|8
|3
|Украина
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|5
|2
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|5
|6
|3
|Ирландия
|4
|5
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|5
|3
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|4
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|4
|8
|3
|Польша
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|4
|0
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