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Швейцария - Шотландия 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кибунпарк (Санкт-Галлен, Швейцария), вместимость: 20660
16 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 6-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Швейцария
Шотландия

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Статистика встреч
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Составы команд
Швейцария
Шотландия
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
БельгияСебастьен Поконьоли
История личных встреч
29.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 1. 2-й турШотландия0 : 3Швейцария
19.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа A. 2-й турШотландия1 : 1Швейцария
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария513
2
Плей-офф за повышение
Словения58
3 Шотландия57
4
Стыковая зона
Северная Македония50
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Венгрия510
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия48
3 Украина44
4
Стыковая зона
Грузия52
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия48
2
Плей-офф за повышение
Косово56
3 Ирландия45
4
Стыковая зона
Израиль53
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина48
3 Польша44
4
Стыковая зона
Румыния40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Швейцария
0%
Ничья
0%
Шотландия
0%

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