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Гибралтар - Мальта 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар), вместимость: 8066
16 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 1. 6-й тур
Гибралтар
Мальта

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Таблица
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Составы команд
Гибралтар
Мальта
Главные тренеры
ГибралтарСкотт Уайзман
ИталияЭмилио Де Лео
История личных встреч
01.10.2026Лига наций УЕФА. Лига DГруппа 1. 3-й турМальта1 : 1Гибралтар
06.09.2023Товарищеские матчи (сборные) — 2023Мальта1 : 0Гибралтар
07.10.2020Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Мальта2 : 0Гибралтар
04.06.2014Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2014Гибралтар1 : 0Мальта
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта37
2
Плей-офф за повышение
Андорра44
3 Гибралтар32
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Азербайджан48
2
Плей-офф за повышение
Литва34
3 Лихтенштейн31
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гибралтар
0%
Ничья
0%
Мальта
0%

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