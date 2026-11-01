Гибралтар - Мальта 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар), вместимость: 8066
16 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 1. 6-й тур
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Составы команд
Гибралтар
Мальта
Главные тренеры
|Скотт Уайзман
|Эмилио Де Лео
История личных встреч
|01.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига D
|Группа 1. 3-й тур
|1 : 1
|06.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) — 2023
|1 : 0
|07.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|2 : 0
|04.06.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2014
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мальта
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Андорра
|4
|4
|3
|Гибралтар
|3
|2
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Азербайджан
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Литва
|3
|4
|3
|Лихтенштейн
|3
|1
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