Жезуш напомнил о четырёх победах Португалии после неудачи в матче с Данией 

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш обратился к болельщикам после крупного поражения от Дании в пятом туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Португальский специалист признал, что команда провела не лучший матч, однако призвал не оценивать всю проделанную работу исключительно по одной неудаче. До встречи с датчанами сборная одержала четыре победы в пяти турах и сохраняла лидерство в своей группе.

«Мы не всегда получаем желаемые результаты. Вчера сыграли не лучшим образом, но одна игра не перечёркивает проделанную нами работу. Четыре победы в пяти играх. Остаёмся на первом месте в группе. Побеждаем и проигрываем вместе. Теперь пришло время анализировать, исправлять ошибки и продолжать работать. Сплочённые и полные решимости достичь целей», — написал Жезуш на своей странице в социальной сети.

Поражение от Дании стало первым серьёзным испытанием для португальцев после успешного старта турнира. Гости воспользовались проблемами хозяев в обороне и четырежды поразили их ворота. Единственный мяч сборной Португалии забил Бернарду Силва в концовке встречи.

Теперь команде Жезуша предстоит завершить групповой этап матчем против Уэльса в Кардиффе. Несмотря на неудачу, португальцы сохраняют первое место, однако для окончательного подтверждения лидерства им необходимо успешно провести заключительную встречу. Тренерский штаб намерен разобрать ошибки, допущенные в игре с датчанами, и подготовить команду к следующему испытанию.

Отдельное внимание к матчу в Браге было связано с тем, что он стал первым для Португалии после объявления Криштиану Роналду об уходе из национальной команды. Перед началом встречи футболисты почтили бывшего капитана специальной акцией, выйдя на поле в майках с седьмым номером.