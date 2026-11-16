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Италия пропустила четыре мяча от Бельгии и не попала в плей-офф

Дата публикации: 16-11-2026 08:28

Италия пропустила четыре мяча от Бельгии и не попала в плей-офф 

Сборная Бельгии разгромила Италию в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась 15 ноября на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Команда Марка ван Боммела благодаря этому результату обеспечила себе место в четвертьфинале турнира.

Итальянцы начали матч результативно и открыли счёт уже на 11-й минуте. Франческо Пио Эспозито воспользовался передачей Майкла Кайоде и отправил мяч в ворота Сенне Ламменса. Однако преимущество гостей продержалось совсем недолго.

На 15-й минуте Максим Де Кёйпер восстановил равновесие после атаки с участием Кевина Де Брёйне и Шарля де Кетеларе. Ещё через семь минут бельгийцы вышли вперёд: после удара Брэндона Мехеле голкипер Джанлуиджи Доннарумма отбил мяч, но Натан Нгой оказался первым на добивании и поразил ворота итальянцев.

На 26-й минуте преимущество хозяев стало ещё более внушительным. Жереми Доку совершил индивидуальный проход и завершил атаку точным ударом, доведя счёт до 3:1. Таким образом, бельгийцы забили три мяча за 11 минут и полностью изменили ход встречи.

После перерыва Италия пыталась вернуться в игру, однако бельгийцы продолжали создавать опасные моменты. На 80-й минуте Диегу Морейра поставил точку в матче, отправив мяч в сетку после передачи Де Брёйне. В компенсированное время у гостей появилась возможность сократить отставание: арбитр назначил пенальти, но Эспозито не сумел переиграть Ламменса. Вратарь сборной Бельгии отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.

По итогам группового этапа Бельгия набрала 12 очков и заняла второе место в группе A1, вслед за Францией, у которой 13 баллов. Обе сборные вышли в четвертьфинал Лиги наций. Италия с 10 очками опустилась на третью позицию и завершила выступление в турнире, не сумев пробиться в плей-офф. Четвертьфинальные матчи состоятся в марте 2027 года.

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