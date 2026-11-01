Греция - Сербия 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 6-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Греция
Сербия
Главные тренеры
|Иван Йованович
|Велько Паунович
История личных встреч
|24.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 2. 1-й тур
|1 : 2
|18.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|5
|10
| 2
1/4 финала
|Франция
|5
|10
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|5
|9
| 4
Зона вылета
|Турция
|5
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|5
|11
| 2
1/4 финала
|Греция
|5
|8
| 3
Стыковая зона
|Германия
|5
|8
| 4
Зона вылета
|Сербия
|5
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|5
|15
| 2
1/4 финала
|Англия
|5
|12
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|5
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|5
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Норвегия
|5
|6
| 3
Стыковая зона
|Дания
|4
|6
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|5
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков