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Греция - Сербия 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 6-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Греция
Сербия

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Греция
Сербия
Главные тренеры
СербияИван Йованович
СербияВелько Паунович
История личных встреч
24.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 2. 1-й турСербия1 : 2Греция
18.11.2014Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2014Греция0 : 2Сербия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия510
2
1/4 финала
Франция510
3
Стыковая зона
Бельгия59
4
Зона вылета
Турция50
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды511
2
1/4 финала
Греция58
3
Стыковая зона
Германия58
4
Зона вылета
Сербия50
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания515
2
1/4 финала
Англия512
3
Стыковая зона
Хорватия53
4
Зона вылета
Чехия50
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Норвегия56
3
Стыковая зона
Дания46
4
Зона вылета
Уэльс53
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Греция
0%
Ничья
0%
Сербия
0%

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