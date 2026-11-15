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Кипр - Черногория 15 ноября обзор матча

Дата публикации: 15-11-2026
Кипр
Кипр
1 : 4
Черногория
Черногория
События матча Кипр - Черногория
-5'
Akis Mantzios
5'
Милутин Осмаич (0 - 1)
12'
Джонатан Дрезай
39'
Василие Аджич
42'
Милан Вукотич / Василие Аджич
44'
Ставрос Георгиу
46'
Сеад Хакшабанович / Стеван Йоветич
52'
Иоаннис Питтас (1 - 1)Пенальти
58'
Милан Вукотич (1 - 2)
60'
Милош Брнович / Джонатан Дрезай
67'
Никола Крстович (1 - 3)
68'
Иасонас Пикис / Иоаннис Питтас
68'
Морган Браун / Костакис Артиматас
70'
Константинос Лаифис
70'
Марко Янкович
74'
Милош Брнович
78'
Яннис Кости / Маркус Эдвардс
78'
Маринос Тзионис / Хараламбос Хараламбус
83'
Никола Крстович (1 - 4)
84'
Душан Вукович / Милутин Осмаич
84'
Бодин Томашевич / Слободан Рубежич
88'
Заннетос Савва / Ставрос Георгиу
Составы команд
Кипр
Черногория
1Кипрвр Фабиано
6КипрзщАндреас Сиикис
19КипрзщКонстантинос Лайфис
14КипрзщГиоргос Малеккидес
15КипрпзLeonidas Konomis
18КипрпзКостакис Артиматас
68'
20КипрпзГригорис Кастанос
5КипрпзХаралампос Харалампус
77'
17КипрнпСтаврос Георгиу
88'
23АнглиянпМаркус Эдвардс
77'
9КипрнпИоаннис Питтас
68'
16АнглияпзМорган Браун
68'
11КипрнпIasonas Pikis
68'
13КипрпзЯннис Кости
77'
21КипрнпМаринос Ционис
77'
7КипрнпЗанос Савва
88'
12ЧерногорияврДаниэль Петкович
6ЧерногориязщСлободан Рубежич
84'
5ЧерногориязщИгор Вуячич
3ЧерногориязщРисто Радунович
21ЧерногориязщЙонатхан Дрешай
60'
17ЧерногорияпзВасилие Аджич
42'
15ЧерногорияпзСтефан Лончар
8ЧерногорияпзМарко Янкович
20ЧерногорияпзМилутин Осмаич
84'
9ЧерногориянпНикола Крстович
10ЧерногориянпСтеван Йоветич
46'
11ЧерногорияпзМилан Вукотич
42'
18ЧерногориянпСеад Хакшабанович
46'
14ЧерногорияпзМилош Брнович
60'
2ЧерногориязщБодин Томашевич
84'
22ЧерногориянпДушан Вукович
84'
Запасные
12КипрврЙоэль Малль
22КипрврАнтреас Параскевас
2КипрзщКостас Пилеас
3КипрзщНиколас Панайоту
4КипрзщЭвагорас Антониу
8КипрпзХараламбос Кириаку
10КипрпзЛоизос Лоизу
1ЧерногорияврБалша Попович
13ЧерногорияврИгор Никич
4ЧерногориязщАндрей Джурич
16ЧерногориязщОгнен Гашевич
23ЧерногорияпзAleksa Latkovic
7ЧерногориянпВиктор Джуканович
19ЧерногориянпАлекса Мараш
Главные тренеры
ГрецияАпостолос Манциоз
ЧерногорияМирко Вучинич
Голы
Милутин Осмаич
Никола Крстович
0:1
5'
Иоаннис Питтас
1:1
52'
Милан Вукотич
Никола Крстович
1:2
58'
Никола Крстович
Марко Янкович
1:3
67'
Никола Крстович
Сеад Хакшабанович
1:4
83'
Наказания
Йонатхан Дрешай
12'
Василие Аджич
39'
Ставрос Георгиу
44'
Константинос Лайфис
70'
Марко Янкович
70'
Милош Брнович
74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кипр - Черногория, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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