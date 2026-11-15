Кипр - Черногория 15 ноября обзор матча Дата публикации: 15-11-2026 Кипр 1 : 4 Черногория События матча Кипр - Черногория -5' Akis Mantzios 5' ⚽ Милутин Осмаич (0 - 1) 12' Джонатан Дрезай 39' Василие Аджич 42' ⇄ Милан Вукотич / Василие Аджич 44' Ставрос Георгиу 46' ⇄ Сеад Хакшабанович / Стеван Йоветич 52' ⚽ Иоаннис Питтас (1 - 1) Пенальти 58' ⚽ Милан Вукотич (1 - 2) 60' ⇄ Милош Брнович / Джонатан Дрезай 67' ⚽ Никола Крстович (1 - 3) 68' ⇄ Иасонас Пикис / Иоаннис Питтас 68' ⇄ Морган Браун / Костакис Артиматас 70' Константинос Лаифис 70' Марко Янкович 74' Милош Брнович 78' ⇄ Яннис Кости / Маркус Эдвардс 78' ⇄ Маринос Тзионис / Хараламбос Хараламбус 83' ⚽ Никола Крстович (1 - 4) 84' ⇄ Душан Вукович / Милутин Осмаич 84' ⇄ Бодин Томашевич / Слободан Рубежич 88' ⇄ Заннетос Савва / Ставрос Георгиу Составы команд Кипр Черногория 1 вр Фабиано 6 зщ Андреас Сиикис 19 зщ Константинос Лайфис 14 зщ Гиоргос Малеккидес 15 пз Leonidas Konomis 18 пз Костакис Артиматас 68' 20 пз Григорис Кастанос 5 пз Харалампос Харалампус 77' 17 нп Ставрос Георгиу 88' 23 нп Маркус Эдвардс 77' 9 нп Иоаннис Питтас 68' 16 пз Морган Браун 68' 11 нп Iasonas Pikis 68' 13 пз Яннис Кости 77' 21 нп Маринос Ционис 77' 7 нп Занос Савва 88' 12 вр Даниэль Петкович 6 зщ Слободан Рубежич 84' 5 зщ Игор Вуячич 3 зщ Ристо Радунович 21 зщ Йонатхан Дрешай 60' 17 пз Василие Аджич 42' 15 пз Стефан Лончар 8 пз Марко Янкович 20 пз Милутин Осмаич 84' 9 нп Никола Крстович 10 нп Стеван Йоветич 46' 11 пз Милан Вукотич 42' 18 нп Сеад Хакшабанович 46' 14 пз Милош Брнович 60' 2 зщ Бодин Томашевич 84' 22 нп Душан Вукович 84' Запасные 12 вр Йоэль Малль 22 вр Антреас Параскевас 2 зщ Костас Пилеас 3 зщ Николас Панайоту 4 зщ Эвагорас Антониу 8 пз Хараламбос Кириаку 10 пз Лоизос Лоизу 1 вр Балша Попович 13 вр Игор Никич 4 зщ Андрей Джурич 16 зщ Огнен Гашевич 23 пз Aleksa Latkovic 7 нп Виктор Джуканович 19 нп Алекса Мараш Главные тренеры Апостолос Манциоз Мирко Вучинич Голы Милутин Осмаич Никола Крстович 0:1 5' Иоаннис Питтас 1:1 52' Милан Вукотич Никола Крстович 1:2 58' Никола Крстович Марко Янкович 1:3 67' Никола Крстович Сеад Хакшабанович 1:4 83' Наказания Йонатхан Дрешай 12' Василие Аджич 39' Ставрос Георгиу 44' Константинос Лайфис 70' Марко Янкович 70' Милош Брнович 74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кипр - Черногория, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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