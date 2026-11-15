Кипр - Черногория 15 ноября обзор матча
Дата публикации: 15-11-2026
Кипр
1 : 4
Черногория
События матча Кипр - Черногория
-5'
Akis Mantzios
5'
⚽
Милутин Осмаич (0 - 1)
12'
Джонатан Дрезай
39'
Василие Аджич
42'
⇄
Милан Вукотич / Василие Аджич
44'
Ставрос Георгиу
46'
⇄
Сеад Хакшабанович / Стеван Йоветич
52'
⚽
Иоаннис Питтас (1 - 1)Пенальти
58'
⚽
Милан Вукотич (1 - 2)
60'
⇄
Милош Брнович / Джонатан Дрезай
67'
⚽
Никола Крстович (1 - 3)
68'
⇄
Иасонас Пикис / Иоаннис Питтас
68'
⇄
Морган Браун / Костакис Артиматас
70'
Константинос Лаифис
70'
Марко Янкович
74'
Милош Брнович
78'
⇄
Яннис Кости / Маркус Эдвардс
78'
⇄
Маринос Тзионис / Хараламбос Хараламбус
83'
⚽
Никола Крстович (1 - 4)
84'
⇄
Душан Вукович / Милутин Осмаич
84'
⇄
Бодин Томашевич / Слободан Рубежич
88'
⇄
Заннетос Савва / Ставрос Георгиу
Составы команд
Кипр
Черногория
|1
|вр
|Фабиано
|6
|зщ
|Андреас Сиикис
|19
|зщ
|Константинос Лайфис
|14
|зщ
|Гиоргос Малеккидес
|15
|пз
|Leonidas Konomis
|18
|пз
|Костакис Артиматас
68'
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|5
|пз
|Харалампос Харалампус
77'
|17
|нп
|Ставрос Георгиу
88'
|23
|нп
|Маркус Эдвардс
77'
|9
|нп
|Иоаннис Питтас
68'
|16
|пз
|Морган Браун
68'
|11
|нп
|Iasonas Pikis
68'
|13
|пз
|Яннис Кости
77'
|21
|нп
|Маринос Ционис
77'
|7
|нп
|Занос Савва
88'
|12
|вр
|Даниэль Петкович
|6
|зщ
|Слободан Рубежич
84'
|5
|зщ
|Игор Вуячич
|3
|зщ
|Ристо Радунович
|21
|зщ
|Йонатхан Дрешай
60'
|17
|пз
|Василие Аджич
42'
|15
|пз
|Стефан Лончар
|8
|пз
|Марко Янкович
|20
|пз
|Милутин Осмаич
84'
|9
|нп
|Никола Крстович
|10
|нп
|Стеван Йоветич
46'
|11
|пз
|Милан Вукотич
42'
|18
|нп
|Сеад Хакшабанович
46'
|14
|пз
|Милош Брнович
60'
|2
|зщ
|Бодин Томашевич
84'
|22
|нп
|Душан Вукович
84'
Запасные
|12
|вр
|Йоэль Малль
|22
|вр
|Антреас Параскевас
|2
|зщ
|Костас Пилеас
|3
|зщ
|Николас Панайоту
|4
|зщ
|Эвагорас Антониу
|8
|пз
|Хараламбос Кириаку
|10
|пз
|Лоизос Лоизу
|1
|вр
|Балша Попович
|13
|вр
|Игор Никич
|4
|зщ
|Андрей Джурич
|16
|зщ
|Огнен Гашевич
|23
|пз
|Aleksa Latkovic
|7
|нп
|Виктор Джуканович
|19
|нп
|Алекса Мараш
Главные тренеры
|Апостолос Манциоз
|Мирко Вучинич
Голы
Милутин Осмаич
Никола Крстович
0:1
5'
Иоаннис Питтас
1:1
52'
Милан Вукотич
Никола Крстович
1:2
58'
Никола Крстович
Марко Янкович
1:3
67'
Никола Крстович
Сеад Хакшабанович
1:4
83'
Наказания
Йонатхан Дрешай
12'
Василие Аджич
39'
Ставрос Георгиу
44'
Константинос Лайфис
70'
Марко Янкович
70'
Милош Брнович
74'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кипр - Черногория, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Румыния - Польша 14 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Португалия - Дания 14 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Северная Ирландия - Украина 14 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Швеция - Босния и Герцеговина 14 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Австрия - Ирландия 14 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...