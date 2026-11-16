Сборная Франции Зидана обыграла Турцию и обеспечила себе выход в плей-офф 

Сборная Франции одержала победу над Турцией в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Команда Зинедина Зидана набрала три очка и гарантировала себе первое место в группе 1.

Первый мяч в этой встрече был забит на 49-й минуте. После подачи французов в штрафную площадь защитник турецкой сборной Эмирхан Топчу неудачно сыграл у собственных ворот и отправил мяч в сетку. Взятие ворот было записано как автогол. Позднее Брэдли Баркола также отличился, однако его гол не был засчитан из-за положения вне игры.

На 80-й минуте преимущество французов увеличил Эли Жуниор Крупи. Нападающий появился на поле после перерыва и воспользовался передачей Райана Шерки, отправив мяч в ворота Берке Озера. Для молодого форварда этот гол стал первым в составе национальной команды.

Турция сумела сократить отставание уже в концовке встречи. На 90-й минуте защитник Абдюлькерим Бардакджи успешно сыграл после подачи и поразил ворота французов. Однако времени на ещё одну результативную атаку у гостей не осталось — сборная Франции удержала преимущество и выиграла со счётом 2:1.

По итогам шести туров Франция набрала 13 очков и заняла первое место в группе 1, опередив Бельгию, у которой 12 баллов. Французы обеспечили себе участие в четвертьфинале Лиги наций. Италия с 10 очками расположилась на третьей позиции, а Турция завершила групповой этап без набранных баллов и осталась последней.