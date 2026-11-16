11:24 ()
Свернуть список

Сборная Франции Зидана обыграла Турцию и обеспечила себе выход в плей-офф

Дата публикации: 16-11-2026 08:22

Сборная Франции Зидана обыграла Турцию и обеспечила себе выход в плей-офф 

Сборная Франции одержала победу над Турцией в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Команда Зинедина Зидана набрала три очка и гарантировала себе первое место в группе 1.

Первый мяч в этой встрече был забит на 49-й минуте. После подачи французов в штрафную площадь защитник турецкой сборной Эмирхан Топчу неудачно сыграл у собственных ворот и отправил мяч в сетку. Взятие ворот было записано как автогол. Позднее Брэдли Баркола также отличился, однако его гол не был засчитан из-за положения вне игры.

На 80-й минуте преимущество французов увеличил Эли Жуниор Крупи. Нападающий появился на поле после перерыва и воспользовался передачей Райана Шерки, отправив мяч в ворота Берке Озера. Для молодого форварда этот гол стал первым в составе национальной команды.

Турция сумела сократить отставание уже в концовке встречи. На 90-й минуте защитник Абдюлькерим Бардакджи успешно сыграл после подачи и поразил ворота французов. Однако времени на ещё одну результативную атаку у гостей не осталось — сборная Франции удержала преимущество и выиграла со счётом 2:1.

По итогам шести туров Франция набрала 13 очков и заняла первое место в группе 1, опередив Бельгию, у которой 12 баллов. Французы обеспечили себе участие в четвертьфинале Лиги наций. Италия с 10 очками расположилась на третьей позиции, а Турция завершила групповой этап без набранных баллов и осталась последней.

Социальные комментарии Cackle
  • Жезуш напомнил о четырёх победах Португалии после неудачи в матче с Данией
    Жезуш напомнил о четырёх победах Португалии после неудачи в матче с Данией
    Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш обратился к болельщикам после крупного поражения от Дании в пятом туре группового этапа Лиги наций...
  • «Бавария» запросит за Майкла Олисе до €300 млн на фоне интереса «Реала»
    «Бавария» запросит за Майкла Олисе до €300 млн на фоне интереса «Реала»
    Мюнхенская «Бавария» определила финансовые условия возможного расставания с французским вингером Майклом Олисе. Руководство немецкого клуба...
  • Кукурелья развеял стереотипы о жёстком характере Моуринью
    Кукурелья развеял стереотипы о жёстком характере Моуринью
    Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья рассказал о взаимоотношениях футболистов с главным тренером команды Жозе Моуринью....
  • «Милан» рассматривает Ангело Штиллера в качестве преемника Луки Модрича
    «Милан» рассматривает Ангело Штиллера в качестве преемника Луки Модрича
    Миланский клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта» Ангело Штиллера. Немецкий футболист рассматривается руководством «россонери» в...
  • Жезуш объяснил, почему не скучает по Роналду в сборной Португалии
    Жезуш объяснил, почему не скучает по Роналду в сборной Португалии
    Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш с иронией ответил на вопрос об отсутствии Криштиану Роналду в национальной команде. Поводом для...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close