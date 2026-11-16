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Кукурелья развеял стереотипы о жёстком характере Моуринью

Дата публикации: 16-11-2026 08:13

Кукурелья развеял стереотипы о жёстком характере Моуринью 

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья рассказал о взаимоотношениях футболистов с главным тренером команды Жозе Моуринью. Испанец признался, что реальный образ португальского специалиста заметно отличается от того, который сложился у болельщиков и представителей СМИ.

По словам защитника, за пределами публичных выступлений Моуринью ведёт себя гораздо более открыто и охотно общается с командой. Тренер поддерживает непринуждённую атмосферу в раздевалке, шутит с игроками и старается находить с ними общий язык. При этом его авторитет внутри коллектива остаётся бесспорным.

«Настоящий Жозе Моуринью совсем не такой, каким его себе обычно представляют люди со стороны. Он очень близок к игрокам, искренне любит много общаться и постоянно шутить в раздевалке. Но при этом он наш главный тренер — мы относимся к нему с максимальным уважением и беспрекословно выполняем абсолютно все его тактические указания», — приводит слова Кукурельи Marca.

Футболист также отметил, что Моуринью умеет доносить свои требования до подопечных без продолжительных наставлений. По его наблюдениям, тренеру достаточно нескольких минут, чтобы объяснить команде, что необходимо изменить в игре и на какие детали обратить внимание. Кукурелья считает, что именно умение находить подход к футболистам является одной из сильных сторон португальца.

Испанец добавил, что первое впечатление о специалисте у него сложилось благодаря телевизионным интервью и публичным выступлениям. Однако личное знакомство изменило представление о характере тренера: в повседневной работе Моуринью оказался гораздо более общительным и дружелюбным человеком, чем можно было предположить со стороны.

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