Кукурелья развеял стереотипы о жёстком характере Моуринью
По словам защитника, за пределами публичных выступлений Моуринью ведёт себя гораздо более открыто и охотно общается с командой. Тренер поддерживает непринуждённую атмосферу в раздевалке, шутит с игроками и старается находить с ними общий язык. При этом его авторитет внутри коллектива остаётся бесспорным.
«Настоящий Жозе Моуринью совсем не такой, каким его себе обычно представляют люди со стороны. Он очень близок к игрокам, искренне любит много общаться и постоянно шутить в раздевалке. Но при этом он наш главный тренер — мы относимся к нему с максимальным уважением и беспрекословно выполняем абсолютно все его тактические указания», — приводит слова Кукурельи Marca.
Футболист также отметил, что Моуринью умеет доносить свои требования до подопечных без продолжительных наставлений. По его наблюдениям, тренеру достаточно нескольких минут, чтобы объяснить команде, что необходимо изменить в игре и на какие детали обратить внимание. Кукурелья считает, что именно умение находить подход к футболистам является одной из сильных сторон португальца.
Испанец добавил, что первое впечатление о специалисте у него сложилось благодаря телевизионным интервью и публичным выступлениям. Однако личное знакомство изменило представление о характере тренера: в повседневной работе Моуринью оказался гораздо более общительным и дружелюбным человеком, чем можно было предположить со стороны.
Миланский клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта» Ангело Штиллера. Немецкий футболист рассматривается руководством «россонери» в...
Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш с иронией ответил на вопрос об отсутствии Криштиану Роналду в национальной команде. Поводом для...
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо рассказал, почему решил возобновить игровую карьеру спустя более десяти лет после последнего...
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал ситуацию команды после поражения от Северной Ирландии (0:1) в пятом туре группового...
Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал крупное домашнее поражение от Дании в пятом туре группового этапа Лиги наций УЕФА...