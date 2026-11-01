Северная Македония - Словения 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
16 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Составы команд
Северная Македония
Словения
Главные тренеры
|Гоце Седлоски
|Боштьян Цесар
История личных встреч
|29.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 1. 2-й тур
|2 : 0
|01.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|10.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|2 : 1
|24.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|1 : 1
|23.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|14.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|3 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|5
|13
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|5
|8
|3
|Шотландия
|5
|7
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|5
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Венгрия
|5
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|4
|8
|3
|Украина
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|5
|2
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|5
|6
|3
|Ирландия
|4
|5
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|5
|3
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|4
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|4
|8
|3
|Польша
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|4
|0
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