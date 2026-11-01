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Северная Македония - Словения 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
16 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Северная Македония
Словения

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Составы команд
Северная Македония
Словения
Главные тренеры
Северная МакедонияГоце Седлоски
СловенияБоштьян Цесар
История личных встреч
29.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 1. 2-й турСловения2 : 0Северная Македония
01.06.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Северная Македония1 : 1Словения
10.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа G. 7-й турСеверная Македония2 : 1Словения
24.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа G. 2-й турСловения1 : 1Северная Македония
23.03.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Словения1 : 0Северная Македония
14.11.2012Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2012Северная Македония3 : 2Словения
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария513
2
Плей-офф за повышение
Словения58
3 Шотландия57
4
Стыковая зона
Северная Македония50
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Венгрия510
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия48
3 Украина44
4
Стыковая зона
Грузия52
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия48
2
Плей-офф за повышение
Косово56
3 Ирландия45
4
Стыковая зона
Израиль53
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина48
3 Польша44
4
Стыковая зона
Румыния40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Северная Македония
0%
Ничья
0%
Словения
0%

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