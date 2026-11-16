Англия обыграла Испанию в Мадриде и заняла первое место в группе Лиги наций 

Сборная Англии одержала победу над Испанией в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась 15 ноября на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Благодаря этому результату команда Томаса Тухеля обошла испанцев и заняла первое место в группе 3.

Англичане открыли счёт незадолго до перерыва. На 45-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти, назначенный после нарушения со стороны Пау Кубарси. Нападающий уверенно пробил с 11-метровой отметки и отправил свою команду на отдых с минимальным преимуществом.

После перерыва гости быстро увеличили отрыв. На 53-й минуте Эзри Конса оказался первым на мяче после подачи Деклана Райса с углового и головой поразил ворота Унаи Симона. Спустя четыре минуты преимущество англичан стало ещё более внушительным: Бен Уайт завершил атаку точным ударом после передачи Джуда Беллингема. К 57-й минуте счёт был уже 3:0.

На 63-й минуте положение сборной Англии осложнилось. Эллиот Андерсон получил прямую красную карточку за фол против Ламина Ямаля, который выходил к воротам. Испания получила право на пенальти, и Микель Оярсабаль на 65-й минуте реализовал одиннадцатиметровый удар, сократив отставание.

Хозяева продолжили атаковать и на 75-й минуте забили второй мяч. Ламин Ямаль выполнил передачу на Нико Уильямса, который отправил мяч в сетку. Испанцы получили возможность спасти встречу, однако оставшиеся минуты англичане провели в обороне и сохранили победный счёт.

По итогам группового этапа обе сборные набрали по 15 очков. Англия заняла первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, Испания финишировала второй. Обе команды обеспечили себе участие в четвертьфинале Лиги наций.