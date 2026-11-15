Финляндия - Сан-Марино 15 ноября обзор матча Дата публикации: 15-11-2026 Финляндия 7 : 2 Сан-Марино События матча Финляндия - Сан-Марино 8' ⚽ Адриан Сванбек (1 - 0) 12' Лоренцо Лаццари 17' ⚽ Лео Валта (2 - 0) 20' ⚽ Адриан Сванбек (3 - 0) 26' ⚽ Никола Нанни (3 - 1) Пенальти 31' Марко Пазолини 35' Кристиан Мелони 36' ⚽ Йоэль Похьянпало (4 - 1) 42' ⚽ Йоэль Похьянпало (5 - 1) 46' ⇄ Фредрик Йенсен / Вилле Коски 46' ⇄ Ryan Mahuta / Топи Кескинен 46' ⇄ Роман Еременко / Лео Валта 46' ⇄ Энеа Делл Бальда / Кристиан Мелони 47' Роберт Иванов 54' Алессандро Този 56' ⇄ Даниель Хоканс / Наатан Скюття 60' Ryan Mahuta 61' ⇄ Томмазо Бенвенути / Марко Пазолини 61' ⇄ Самуэль Панкотти / Самуэле Дзаннони 70' ⚽ Даниель Хоканс (6 - 1) 71' ⇄ Алессандро Голинуччи / Лоренцо Капиккьони 76' ⚽ Никола Нанни (6 - 2) 78' ⚽ Адриан Сванбек (7 - 2) 82' ⇄ Оливер Антман / Адриан Сванбек 83' ⇄ Андреа Контадини / Николас Джакопетти Составы команд Финляндия Сан-Марино 12 вр Вильями Синисало 4 зщ Роберт Иванов 13 зщ Юхо Лахтеенмяки 21 зщ Вилле Коски 46' 6 пз Сантери Вяянянен 10 пз Лео Валта 46' 11 пз Адриан Сванбек 82' 15 пз Онни Валакари 18 пз Топи Кескинен 46' 8 нп Наатан Скюття 56' 20 нп Йоэль Похьянпало 17 зщ Райан Махута 46' 9 пз Фредрик Йенсен 46' 16 пз Роман Ерёменко 46' 22 пз Даниэль Хоканс 56' 7 нп Оливер Антман 82' 1 вр Эдоардо Коломбо 2 зщ Джакомо Бенвенути 3 зщ Симоне Джоконди 12 зщ Алессандро Този 15 зщ Марко Пазолини 61' 8 пз Лоренцо Капиккьони 71' 10 пз Самуэле Дзаннони 61' 16 пз Кристьян Мелони 46' 21 пз Лоренцо Лаццари 9 нп Никола Нанни 11 нп Николас Джакопетти 83' 18 нп Enea Della Balda 46' 5 зщ Томмазо Бенвенути 61' 19 нп Самуэль Панкотти 61' 17 пз Алессандро Голинуччи 71' 6 нп Андреа Контадини 83' Запасные 1 вр Лукаш Градецки 23 вр Лукас Бергстрём 3 зщ Артту Хосконен 19 нп Беньямин Кялльман 13 вр Пьетро Амичи 23 вр Мирко де Анджелис 4 зщ Бартоломео Риджони 22 пз Марчелло Муларони 7 нп Габриэль Капиккьони 14 нп Фаусто Саликони 20 Pietro Marinucci Главные тренеры Якоб Фрийс Роберто Чеволи Голы Адриан Сванбек Онни Валакари 1:0 8' Лео Валта 2:0 17' Адриан Сванбек Йоэль Похьянпало 3:0 20' Никола Нанни 3:1 26' Йоэль Похьянпало 4:1 36' Йоэль Похьянпало Лео Валта 5:1 42' Даниэль Хоканс 6:1 70' Никола Нанни Николас Джакопетти 6:2 76' Адриан Сванбек Роман Ерёменко 7:2 79' Наказания Лоренцо Лаццари 12' Марко Пазолини 32' Кристьян Мелони 35' Роберт Иванов 47' Алессандро Този 54' Райан Махута 60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Финляндия - Сан-Марино, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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