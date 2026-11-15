Финляндия - Сан-Марино 15 ноября обзор матча
Дата публикации: 15-11-2026
Финляндия
7 : 2
Сан-Марино
События матча Финляндия - Сан-Марино
8'
⚽
Адриан Сванбек (1 - 0)
12'
Лоренцо Лаццари
17'
⚽
Лео Валта (2 - 0)
20'
⚽
Адриан Сванбек (3 - 0)
26'
⚽
Никола Нанни (3 - 1)Пенальти
31'
Марко Пазолини
35'
Кристиан Мелони
36'
⚽
Йоэль Похьянпало (4 - 1)
42'
⚽
Йоэль Похьянпало (5 - 1)
46'
⇄
Фредрик Йенсен / Вилле Коски
46'
⇄
Ryan Mahuta / Топи Кескинен
46'
⇄
Роман Еременко / Лео Валта
46'
⇄
Энеа Делл Бальда / Кристиан Мелони
47'
Роберт Иванов
54'
Алессандро Този
56'
⇄
Даниель Хоканс / Наатан Скюття
60'
Ryan Mahuta
61'
⇄
Томмазо Бенвенути / Марко Пазолини
61'
⇄
Самуэль Панкотти / Самуэле Дзаннони
70'
⚽
Даниель Хоканс (6 - 1)
71'
⇄
Алессандро Голинуччи / Лоренцо Капиккьони
76'
⚽
Никола Нанни (6 - 2)
78'
⚽
Адриан Сванбек (7 - 2)
82'
⇄
Оливер Антман / Адриан Сванбек
83'
⇄
Андреа Контадини / Николас Джакопетти
Составы команд
Финляндия
Сан-Марино
|12
|вр
|Вильями Синисало
|4
|зщ
|Роберт Иванов
|13
|зщ
|Юхо Лахтеенмяки
|21
|зщ
|Вилле Коски
46'
|6
|пз
|Сантери Вяянянен
|10
|пз
|Лео Валта
46'
|11
|пз
|Адриан Сванбек
82'
|15
|пз
|Онни Валакари
|18
|пз
|Топи Кескинен
46'
|8
|нп
|Наатан Скюття
56'
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|17
|зщ
|Райан Махута
46'
|9
|пз
|Фредрик Йенсен
46'
|16
|пз
|Роман Ерёменко
46'
|22
|пз
|Даниэль Хоканс
56'
|7
|нп
|Оливер Антман
82'
|1
|вр
|Эдоардо Коломбо
|2
|зщ
|Джакомо Бенвенути
|3
|зщ
|Симоне Джоконди
|12
|зщ
|Алессандро Този
|15
|зщ
|Марко Пазолини
61'
|8
|пз
|Лоренцо Капиккьони
71'
|10
|пз
|Самуэле Дзаннони
61'
|16
|пз
|Кристьян Мелони
46'
|21
|пз
|Лоренцо Лаццари
|9
|нп
|Никола Нанни
|11
|нп
|Николас Джакопетти
83'
|18
|нп
|Enea Della Balda
46'
|5
|зщ
|Томмазо Бенвенути
61'
|19
|нп
|Самуэль Панкотти
61'
|17
|пз
|Алессандро Голинуччи
71'
|6
|нп
|Андреа Контадини
83'
Запасные
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|23
|вр
|Лукас Бергстрём
|3
|зщ
|Артту Хосконен
|19
|нп
|Беньямин Кялльман
|13
|вр
|Пьетро Амичи
|23
|вр
|Мирко де Анджелис
|4
|зщ
|Бартоломео Риджони
|22
|пз
|Марчелло Муларони
|7
|нп
|Габриэль Капиккьони
|14
|нп
|Фаусто Саликони
|20
|Pietro Marinucci
Главные тренеры
|Якоб Фрийс
|Роберто Чеволи
Голы
Адриан Сванбек
Онни Валакари
1:0
8'
Лео Валта
2:0
17'
Адриан Сванбек
Йоэль Похьянпало
3:0
20'
Никола Нанни
3:1
26'
Йоэль Похьянпало
4:1
36'
Йоэль Похьянпало
Лео Валта
5:1
42'
Даниэль Хоканс
6:1
70'
Никола Нанни
Николас Джакопетти
6:2
76'
Адриан Сванбек
Роман Ерёменко
7:2
79'
Наказания
Лоренцо Лаццари
12'
Марко Пазолини
32'
Кристьян Мелони
35'
Роберт Иванов
47'
Алессандро Този
54'
Райан Махута
60'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Финляндия - Сан-Марино, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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