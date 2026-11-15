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Финляндия - Сан-Марино 15 ноября обзор матча

Дата публикации: 15-11-2026
Финляндия
Финляндия
7 : 2
Сан-Марино
Сан-Марино
События матча Финляндия - Сан-Марино
8'
Адриан Сванбек (1 - 0)
12'
Лоренцо Лаццари
17'
Лео Валта (2 - 0)
20'
Адриан Сванбек (3 - 0)
26'
Никола Нанни (3 - 1)Пенальти
31'
Марко Пазолини
35'
Кристиан Мелони
36'
Йоэль Похьянпало (4 - 1)
42'
Йоэль Похьянпало (5 - 1)
46'
Фредрик Йенсен / Вилле Коски
46'
Ryan Mahuta / Топи Кескинен
46'
Роман Еременко / Лео Валта
46'
Энеа Делл Бальда / Кристиан Мелони
47'
Роберт Иванов
54'
Алессандро Този
56'
Даниель Хоканс / Наатан Скюття
60'
Ryan Mahuta
61'
Томмазо Бенвенути / Марко Пазолини
61'
Самуэль Панкотти / Самуэле Дзаннони
70'
Даниель Хоканс (6 - 1)
71'
Алессандро Голинуччи / Лоренцо Капиккьони
76'
Никола Нанни (6 - 2)
78'
Адриан Сванбек (7 - 2)
82'
Оливер Антман / Адриан Сванбек
83'
Андреа Контадини / Николас Джакопетти
Составы команд
Финляндия
Сан-Марино
12ФинляндияврВильями Синисало
4ФинляндиязщРоберт Иванов
13ФинляндиязщЮхо Лахтеенмяки
21ФинляндиязщВилле Коски
46'
6ФинляндияпзСантери Вяянянен
10ФинляндияпзЛео Валта
46'
11ФинляндияпзАдриан Сванбек
82'
15ФинляндияпзОнни Валакари
18ФинляндияпзТопи Кескинен
46'
8ФинляндиянпНаатан Скюття
56'
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
17ФинляндиязщРайан Махута
46'
9ФинляндияпзФредрик Йенсен
46'
16ФинляндияпзРоман Ерёменко
46'
22ФинляндияпзДаниэль Хоканс
56'
7ФинляндиянпОливер Антман
82'
1Сан-МариноврЭдоардо Коломбо
2Сан-МаринозщДжакомо Бенвенути
3Сан-МаринозщСимоне Джоконди
12Сан-МаринозщАлессандро Този
15Сан-МаринозщМарко Пазолини
61'
8Сан-МаринопзЛоренцо Капиккьони
71'
10Сан-МаринопзСамуэле Дзаннони
61'
16ИталияпзКристьян Мелони
46'
21Сан-МаринопзЛоренцо Лаццари
9Сан-МаринонпНикола Нанни
11Сан-МаринонпНиколас Джакопетти
83'
18Сан-МаринонпEnea Della Balda
46'
5Сан-МаринозщТоммазо Бенвенути
61'
19Сан-МаринонпСамуэль Панкотти
61'
17Сан-МаринопзАлессандро Голинуччи
71'
6Сан-МаринонпАндреа Контадини
83'
Запасные
1ФинляндияврЛукаш Градецки
23ФинляндияврЛукас Бергстрём
3ФинляндиязщАртту Хосконен
19ФинляндиянпБеньямин Кялльман
13Сан-МариноврПьетро Амичи
23Сан-МариноврМирко де Анджелис
4Сан-МаринозщБартоломео Риджони
22Сан-МаринопзМарчелло Муларони
7Сан-МаринонпГабриэль Капиккьони
14Сан-МаринонпФаусто Саликони
20Сан-МариноPietro Marinucci
Главные тренеры
ДанияЯкоб Фрийс
ИталияРоберто Чеволи
Голы
Адриан Сванбек
Онни Валакари
1:0
8'
Лео Валта
2:0
17'
Адриан Сванбек
Йоэль Похьянпало
3:0
20'
Никола Нанни
3:1
26'
Йоэль Похьянпало
4:1
36'
Йоэль Похьянпало
Лео Валта
5:1
42'
Даниэль Хоканс
6:1
70'
Никола Нанни
Николас Джакопетти
6:2
76'
Адриан Сванбек
Роман Ерёменко
7:2
79'
Наказания
Лоренцо Лаццари
12'
Марко Пазолини
32'
Кристьян Мелони
35'
Роберт Иванов
47'
Алессандро Този
54'
Райан Махута
60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Финляндия - Сан-Марино, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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