«Ювентус» выкупил Фатиканти и подписал с ним контракт до 2029 года

Дата публикации: 20-06-2026 00:39

«Ювентус» официально оформил полноценный трансфер полузащитника Джакомо Фатиканти, выкупив права на футболиста у «Лечче». Об этом сообщила пресс-служба туринского клуба.

21-летний хавбек подписал с «бьянконери» долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Таким образом, руководство клуба подтвердило доверие к одному из самых перспективных игроков своей системы.

Фатиканти присоединился к «Ювентусу» летом 2024 года и за два сезона стал важной фигурой в составе команды Next Gen. За этот период полузащитник провёл 66 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Успешные выступления на клубном уровне помогли молодому футболисту обратить на себя внимание тренерского штаба национальной команды. Менее двух недель назад Фатиканти дебютировал за сборную Италии в товарищеском матче против Греции, который завершился победой итальянцев со счётом 1:0.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 4,5 миллиона евро.