Германия - Нидерланды 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
16 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 6-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Стартовый состав
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Составы команд
Германия
Нидерланды
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|24.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 2. 1-й тур
|1 : 1
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 4-й тур
|1 : 0
|10.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 2-й тур
|2 : 2
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|2 : 1
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|06.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|2 : 4
|24.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|19.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 6-й тур
|2 : 2
|13.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 3-й тур
|3 : 0
|14.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|5
|10
| 2
1/4 финала
|Франция
|5
|10
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|5
|9
| 4
Зона вылета
|Турция
|5
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|5
|11
| 2
1/4 финала
|Греция
|5
|8
| 3
Стыковая зона
|Германия
|5
|8
| 4
Зона вылета
|Сербия
|5
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|5
|15
| 2
1/4 финала
|Англия
|5
|12
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|5
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|5
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Норвегия
|5
|6
| 3
Стыковая зона
|Дания
|4
|6
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|5
|3
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