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Германия - Нидерланды 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
16 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 6-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Германия
Нидерланды

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Составы команд
Германия
Нидерланды
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
24.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 2. 1-й турНидерланды1 : 1Германия
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 4-й турГермания1 : 0Нидерланды
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 2-й турНидерланды2 : 2Германия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Германия2 : 1Нидерланды
29.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Нидерланды1 : 1Германия
06.09.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа C. 5-й турГермания2 : 4Нидерланды
24.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа C. 2-й турНидерланды2 : 3Германия
19.11.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 6-й турГермания2 : 2Нидерланды
13.10.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 3-й турНидерланды3 : 0Германия
14.11.2012Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2012Нидерланды0 : 0Германия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия510
2
1/4 финала
Франция510
3
Стыковая зона
Бельгия59
4
Зона вылета
Турция50
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды511
2
1/4 финала
Греция58
3
Стыковая зона
Германия58
4
Зона вылета
Сербия50
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания515
2
1/4 финала
Англия512
3
Стыковая зона
Хорватия53
4
Зона вылета
Чехия50
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Норвегия56
3
Стыковая зона
Дания46
4
Зона вылета
Уэльс53
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Германия
0%
Ничья
0%
Нидерланды
0%

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