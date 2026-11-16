Франция - Турция 15 ноября обзор матча
Дата публикации: 16-11-2026
Франция
2 : 1
Турция
События матча Франция - Турция
-5'
Sergen Yalçın
46'
⇄
Гийом Рест / Майк Меньян
49'
⚽
Эмирхан Топчу (1 - 0)Автогол
55'
Ибраима Конате
56'
Барыш Алпер Йылмаз
61'
⇄
Салих Озджан / Исмаил Юксек
63'
⇄
Эдуарду Камавинга / Адриен Рабьо
63'
⇄
Эли Жуниор Крупи / Брэдли Баркола
69'
⇄
Юнус Акгюн / Джан Узун
73'
Салих Озджан
80'
⚽
Эли Жуниор Крупи (2 - 0)
81'
⇄
Оркун Кёкчю / Хакан Чалханоглу
81'
⇄
Огуз Айдын / Эрен Элмалы
81'
⇄
Ферди Кадыоглу / Барыш Алпер Йылмаз
82'
⇄
Уоррен Заир-Эмери / Раян Шерки
85'
⇄
Пабло Пагис / Майкл Олисе
90'
⚽
Абдюлькерим Бардакджы (2 - 1)
Составы команд
Франция
Турция
|16
|вр
|Мик Меньян
46'
|5
|зщ
|Саэль Кумбеди
|22
|зщ
|Жереми Жаке
|15
|зщ
|Ибраима Конате
|7
|пз
|Райан Шерки
82'
|12
|пз
|Брэдли Баркола
63'
|13
|пз
|Анди Диуф
|21
|пз
|Лукаш Да Кунья
|14
|пз
|Адриен Рабьо
63'
|11
|нп
|Майкл Олисе
85'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Гийом Рест
46'
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
63'
|9
|нп
|Эли Крупи
63'
|18
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
82'
|19
|пз
|Пабло Пажи
85'
|1
|вр
|Берке Озер
|3
|зщ
|Мерих Демирал
|14
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|4
|зщ
|Эмир Хан Топчу
|13
|зщ
|Эрен Эльмалы
81'
|10
|пз
|Хакан Чалханоглу
81'
|8
|пз
|Арда Гюлер
|16
|пз
|Исмаиль Юксек
61'
|11
|пз
|Джан Узун
69'
|19
|нп
|Дениз Гюль
|21
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
81'
|5
|пз
|Салих Озджан
61'
|17
|пз
|Юнус Акгюн
69'
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
81'
|6
|пз
|Оркун Кёкчю
81'
|18
|пз
|Огуз Айдын
81'
Запасные
|23
|вр
|Робен Риссер
|2
|зщ
|Мало Гюсто
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|17
|зщ
|Лени Йоро
|8
|пз
|Сенни Маюлу
|12
|вр
|Эрсин Дестаноглу
|23
|вр
|Серхат Озташделен
|9
|зщ
|Энес Унал
|15
|зщ
|Ахметджан Каплан
|7
|пз
|Ильхан Факили
|22
|пз
|Мустафа Эскихеллач
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Серген Ялчин
Голы
Эмир Хан Топчу
1:0
49'
Эли Крупи
Райан Шерки
2:0
80'
Абдюлькерим Бардакджи
Арда Гюлер
2:1
90'
Наказания
Ибраима Конате
55'
Барыш Алпер Йылмаз
56'
Салих Озджан
72'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Франция - Турция, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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