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Франция - Турция 15 ноября обзор матча

Дата публикации: 16-11-2026
Франция
Франция
2 : 1
Турция
Турция
События матча Франция - Турция
-5'
Sergen Yalçın
46'
Гийом Рест / Майк Меньян
49'
Эмирхан Топчу (1 - 0)Автогол
55'
Ибраима Конате
56'
Барыш Алпер Йылмаз
61'
Салих Озджан / Исмаил Юксек
63'
Эдуарду Камавинга / Адриен Рабьо
63'
Эли Жуниор Крупи / Брэдли Баркола
69'
Юнус Акгюн / Джан Узун
73'
Салих Озджан
80'
Эли Жуниор Крупи (2 - 0)
81'
Оркун Кёкчю / Хакан Чалханоглу
81'
Огуз Айдын / Эрен Элмалы
81'
Ферди Кадыоглу / Барыш Алпер Йылмаз
82'
Уоррен Заир-Эмери / Раян Шерки
85'
Пабло Пагис / Майкл Олисе
90'
Абдюлькерим Бардакджы (2 - 1)
Составы команд
Франция
Турция
16ФранцияврМик Меньян
46'
5ФранциязщСаэль Кумбеди
22ФранциязщЖереми Жаке
15ФранциязщИбраима Конате
7ФранцияпзРайан Шерки
82'
12ФранцияпзБрэдли Баркола
63'
13ФранцияпзАнди Диуф
21ФранцияпзЛукаш Да Кунья
14ФранцияпзАдриен Рабьо
63'
11ФранциянпМайкл Олисе
85'
10ФранциянпКилиан Мбаппе
1ФранцияврГийом Рест
46'
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
63'
9ФранциянпЭли Крупи
63'
18ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
82'
19ФранцияпзПабло Пажи
85'
1ТурцияврБерке Озер
3ТурциязщМерих Демирал
14ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
4ТурциязщЭмир Хан Топчу
13ТурциязщЭрен Эльмалы
81'
10ТурцияпзХакан Чалханоглу
81'
8ТурцияпзАрда Гюлер
16ТурцияпзИсмаиль Юксек
61'
11ТурцияпзДжан Узун
69'
19ТурциянпДениз Гюль
21ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
81'
5ТурцияпзСалих Озджан
61'
17ТурцияпзЮнус Акгюн
69'
20ТурциязщФерди Кадыоглу
81'
6ТурцияпзОркун Кёкчю
81'
18ТурцияпзОгуз Айдын
81'
Запасные
23ФранцияврРобен Риссер
2ФранциязщМало Гюсто
3ФранциязщАдриен Трюффер
17ФранциязщЛени Йоро
8ФранцияпзСенни Маюлу
12ТурцияврЭрсин Дестаноглу
23ТурцияврСерхат Озташделен
9ТурциязщЭнес Унал
15ТурциязщАхметджан Каплан
7ТурцияпзИльхан Факили
22ТурцияпзМустафа Эскихеллач
Главные тренеры
ФранцияЗинедин Зидан
ТурцияСерген Ялчин
Голы
Эмир Хан Топчу
1:0
49'
Эли Крупи
Райан Шерки
2:0
80'
Абдюлькерим Бардакджи
Арда Гюлер
2:1
90'
Наказания
Ибраима Конате
55'
Барыш Алпер Йылмаз
56'
Салих Озджан
72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Франция - Турция, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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