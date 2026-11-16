Франция - Турция 15 ноября обзор матча Дата публикации: 16-11-2026 Франция 2 : 1 Турция События матча Франция - Турция -5' Sergen Yalçın 46' ⇄ Гийом Рест / Майк Меньян 49' ⚽ Эмирхан Топчу (1 - 0) Автогол 55' Ибраима Конате 56' Барыш Алпер Йылмаз 61' ⇄ Салих Озджан / Исмаил Юксек 63' ⇄ Эдуарду Камавинга / Адриен Рабьо 63' ⇄ Эли Жуниор Крупи / Брэдли Баркола 69' ⇄ Юнус Акгюн / Джан Узун 73' Салих Озджан 80' ⚽ Эли Жуниор Крупи (2 - 0) 81' ⇄ Оркун Кёкчю / Хакан Чалханоглу 81' ⇄ Огуз Айдын / Эрен Элмалы 81' ⇄ Ферди Кадыоглу / Барыш Алпер Йылмаз 82' ⇄ Уоррен Заир-Эмери / Раян Шерки 85' ⇄ Пабло Пагис / Майкл Олисе 90' ⚽ Абдюлькерим Бардакджы (2 - 1) Составы команд Франция Турция 16 вр Мик Меньян 46' 5 зщ Саэль Кумбеди 22 зщ Жереми Жаке 15 зщ Ибраима Конате 7 пз Райан Шерки 82' 12 пз Брэдли Баркола 63' 13 пз Анди Диуф 21 пз Лукаш Да Кунья 14 пз Адриен Рабьо 63' 11 нп Майкл Олисе 85' 10 нп Килиан Мбаппе 1 вр Гийом Рест 46' 6 пз Эдуарду Камавинга 63' 9 нп Эли Крупи 63' 18 пз Уоррен Заир-Эмери 82' 19 пз Пабло Пажи 85' 1 вр Берке Озер 3 зщ Мерих Демирал 14 зщ Абдюлькерим Бардакджи 4 зщ Эмир Хан Топчу 13 зщ Эрен Эльмалы 81' 10 пз Хакан Чалханоглу 81' 8 пз Арда Гюлер 16 пз Исмаиль Юксек 61' 11 пз Джан Узун 69' 19 нп Дениз Гюль 21 нп Барыш Алпер Йылмаз 81' 5 пз Салих Озджан 61' 17 пз Юнус Акгюн 69' 20 зщ Ферди Кадыоглу 81' 6 пз Оркун Кёкчю 81' 18 пз Огуз Айдын 81' Запасные 23 вр Робен Риссер 2 зщ Мало Гюсто 3 зщ Адриен Трюффер 17 зщ Лени Йоро 8 пз Сенни Маюлу 12 вр Эрсин Дестаноглу 23 вр Серхат Озташделен 9 зщ Энес Унал 15 зщ Ахметджан Каплан 7 пз Ильхан Факили 22 пз Мустафа Эскихеллач Главные тренеры Зинедин Зидан Серген Ялчин Голы Эмир Хан Топчу 1:0 49' Эли Крупи Райан Шерки 2:0 80' Абдюлькерим Бардакджи Арда Гюлер 2:1 90' Наказания Ибраима Конате 55' Барыш Алпер Йылмаз 56' Салих Озджан 72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Франция - Турция, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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