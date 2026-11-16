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Бельгия - Италия 15 ноября обзор матча

Дата публикации: 16-11-2026
Бельгия
Бельгия
4 : 1
Италия
Италия
События матча Бельгия - Италия
11'
Франческо Пио Эспозито (0 - 1)
15'
Максим Де Кёйпер (1 - 1)
22'
Натан Нгой (2 - 1)
26'
Жереми Доку (3 - 1)
45+1'
Сандро Тонали
46'
Федерико Димарко / Никколо Пизилли
46'
Исса Думбия / Николо Фаджоли
51'
Джорджо Скальвини
62'
Марко Палестра / Сандро Тонали
62'
Альфаджо Сиссе / Джорджо Скальвини
76'
Николас Раскин / Ромео Лавия
76'
Антонио Вергара / Лука Колеошо
80'
Диего Морейра (4 - 1)
81'
Джанлуиджи Доннарумма
87'
Доди Лукебакио / Диего Морейра
87'
Леандро Троссар / Кевин Де Брёйне
87'
Артур Теат / Натан Нгой
90'
Мика Годтс / Жереми Доку
90+1'
Франческо Пио ЭспозитоПенальти не забит
Составы команд
Бельгия
Италия
1БельгияврСенне Ламменс
21БельгиязщТимоти Кастань
15БельгиязщНатан Нгой
87'
4БельгиязщБрандон Мехеле
5БельгиязщМаксим Де Кёйпер
7БельгияпзКевин Де Брёйне
87'
6БельгияпзРомео Лавиа
76'
8БельгияпзЮри Тилеманс
19БельгияпзДиегу Морейра
87'
11БельгияпзЖереми Доку
90'
17БельгиянпШарль Де Кетеларе
23БельгияпзНиколас Раскин
76'
3БельгиязщАртюр Теат
87'
14БельгияпзДоди Лукебакио
87'
10БельгияпзЛеандро Троссард
87'
22БельгияпзМика Годтс
90'
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
3ИталиязщДжорджио Скальвини
62'
6ИталиязщАлессандро Бастони
5ИталиязщРиккардо Калафьори
2ИталиязщМикаель Кайоде
8ИталияпзСандро Тонали
62'
18ИталияпзНиколо Барелла
23ИталияпзЛука Колеошо
76'
10ИталияпзНиколо Фаджоли
46'
9ИталиянпФранческо Эспозито
16ИталиянпНикколо Пизилли
46'
11ИталияпзФедерико Димарко
46'
15ИталияпзИсса Думбия
46'
14ИталияпзМарко Палестра
62'
7ИталиянпАльфаджо Сиссе
62'
21ИталияпзАнтонио Вергара
76'
Запасные
12БельгияврМартен Вандевордт
13БельгияврМайк Пендерс
2БельгиязщКириани Саббе
18БельгиязщЙоакин Сейс
20БельгияпзХанс Ванакен
9БельгиянпРомелу Лукаку
16БельгиянпУго Кейперс
12ИталияврМарко Карнезекки
13ИталияврГульельмо Викарио
4ИталиязщХонест Аханор
22ИталиязщДаниэле Гиларди
17ИталияпзАлессандро Романо
19ИталияпзМаттия Либерали
20ИталиянпДжанлука Скамакка
Главные тренеры
НидерландыМарк ван Боммел
ИталияРоберто Манчини
Голы
Франческо Эспозито
Микаель Кайоде
0:1
11'
Максим Де Кёйпер
Шарль Де Кетеларе
1:1
15'
Натан Нгой
Брандон Мехеле
2:1
22'
Жереми Доку
Шарль Де Кетеларе
3:1
26'
Диегу Морейра
Кевин Де Брёйне
4:1
80'
Наказания
Сандро Тонали
45+1'
Джорджио Скальвини
51'
Джанлуиджи Доннарумма
81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бельгия - Италия, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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