Бельгия - Италия 15 ноября обзор матча
Дата публикации: 16-11-2026
Бельгия
4 : 1
Италия
События матча Бельгия - Италия
11'
⚽
Франческо Пио Эспозито (0 - 1)
15'
⚽
Максим Де Кёйпер (1 - 1)
22'
⚽
Натан Нгой (2 - 1)
26'
⚽
Жереми Доку (3 - 1)
45+1'
Сандро Тонали
46'
⇄
Федерико Димарко / Никколо Пизилли
46'
⇄
Исса Думбия / Николо Фаджоли
51'
Джорджо Скальвини
62'
⇄
Марко Палестра / Сандро Тонали
62'
⇄
Альфаджо Сиссе / Джорджо Скальвини
76'
⇄
Николас Раскин / Ромео Лавия
76'
⇄
Антонио Вергара / Лука Колеошо
80'
⚽
Диего Морейра (4 - 1)
81'
Джанлуиджи Доннарумма
87'
⇄
Доди Лукебакио / Диего Морейра
87'
⇄
Леандро Троссар / Кевин Де Брёйне
87'
⇄
Артур Теат / Натан Нгой
90'
⇄
Мика Годтс / Жереми Доку
90+1'
✕
Франческо Пио ЭспозитоПенальти не забит
Составы команд
Бельгия
Италия
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|15
|зщ
|Натан Нгой
87'
|4
|зщ
|Брандон Мехеле
|5
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
87'
|6
|пз
|Ромео Лавиа
76'
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|19
|пз
|Диегу Морейра
87'
|11
|пз
|Жереми Доку
90'
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
|23
|пз
|Николас Раскин
76'
|3
|зщ
|Артюр Теат
87'
|14
|пз
|Доди Лукебакио
87'
|10
|пз
|Леандро Троссард
87'
|22
|пз
|Мика Годтс
90'
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|3
|зщ
|Джорджио Скальвини
62'
|6
|зщ
|Алессандро Бастони
|5
|зщ
|Риккардо Калафьори
|2
|зщ
|Микаель Кайоде
|8
|пз
|Сандро Тонали
62'
|18
|пз
|Николо Барелла
|23
|пз
|Лука Колеошо
76'
|10
|пз
|Николо Фаджоли
46'
|9
|нп
|Франческо Эспозито
|16
|нп
|Никколо Пизилли
46'
|11
|пз
|Федерико Димарко
46'
|15
|пз
|Исса Думбия
46'
|14
|пз
|Марко Палестра
62'
|7
|нп
|Альфаджо Сиссе
62'
|21
|пз
|Антонио Вергара
76'
Запасные
|12
|вр
|Мартен Вандевордт
|13
|вр
|Майк Пендерс
|2
|зщ
|Кириани Саббе
|18
|зщ
|Йоакин Сейс
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
|16
|нп
|Уго Кейперс
|12
|вр
|Марко Карнезекки
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|4
|зщ
|Хонест Аханор
|22
|зщ
|Даниэле Гиларди
|17
|пз
|Алессандро Романо
|19
|пз
|Маттия Либерали
|20
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Марк ван Боммел
|Роберто Манчини
Голы
Франческо Эспозито
Микаель Кайоде
0:1
11'
Максим Де Кёйпер
Шарль Де Кетеларе
1:1
15'
Натан Нгой
Брандон Мехеле
2:1
22'
Жереми Доку
Шарль Де Кетеларе
3:1
26'
Диегу Морейра
Кевин Де Брёйне
4:1
80'
Наказания
Сандро Тонали
45+1'
Джорджио Скальвини
51'
Джанлуиджи Доннарумма
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бельгия - Италия, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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