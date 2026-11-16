Бельгия - Италия 15 ноября обзор матча Дата публикации: 16-11-2026 Бельгия 4 : 1 Италия События матча Бельгия - Италия 11' ⚽ Франческо Пио Эспозито (0 - 1) 15' ⚽ Максим Де Кёйпер (1 - 1) 22' ⚽ Натан Нгой (2 - 1) 26' ⚽ Жереми Доку (3 - 1) 45+1' Сандро Тонали 46' ⇄ Федерико Димарко / Никколо Пизилли 46' ⇄ Исса Думбия / Николо Фаджоли 51' Джорджо Скальвини 62' ⇄ Марко Палестра / Сандро Тонали 62' ⇄ Альфаджо Сиссе / Джорджо Скальвини 76' ⇄ Николас Раскин / Ромео Лавия 76' ⇄ Антонио Вергара / Лука Колеошо 80' ⚽ Диего Морейра (4 - 1) 81' Джанлуиджи Доннарумма 87' ⇄ Доди Лукебакио / Диего Морейра 87' ⇄ Леандро Троссар / Кевин Де Брёйне 87' ⇄ Артур Теат / Натан Нгой 90' ⇄ Мика Годтс / Жереми Доку 90+1' ✕ Франческо Пио Эспозито Пенальти не забит Составы команд Бельгия Италия 1 вр Сенне Ламменс 21 зщ Тимоти Кастань 15 зщ Натан Нгой 87' 4 зщ Брандон Мехеле 5 зщ Максим Де Кёйпер 7 пз Кевин Де Брёйне 87' 6 пз Ромео Лавиа 76' 8 пз Юри Тилеманс 19 пз Диегу Морейра 87' 11 пз Жереми Доку 90' 17 нп Шарль Де Кетеларе 23 пз Николас Раскин 76' 3 зщ Артюр Теат 87' 14 пз Доди Лукебакио 87' 10 пз Леандро Троссард 87' 22 пз Мика Годтс 90' 1 вр Джанлуиджи Доннарумма 3 зщ Джорджио Скальвини 62' 6 зщ Алессандро Бастони 5 зщ Риккардо Калафьори 2 зщ Микаель Кайоде 8 пз Сандро Тонали 62' 18 пз Николо Барелла 23 пз Лука Колеошо 76' 10 пз Николо Фаджоли 46' 9 нп Франческо Эспозито 16 нп Никколо Пизилли 46' 11 пз Федерико Димарко 46' 15 пз Исса Думбия 46' 14 пз Марко Палестра 62' 7 нп Альфаджо Сиссе 62' 21 пз Антонио Вергара 76' Запасные 12 вр Мартен Вандевордт 13 вр Майк Пендерс 2 зщ Кириани Саббе 18 зщ Йоакин Сейс 20 пз Ханс Ванакен 9 нп Ромелу Лукаку 16 нп Уго Кейперс 12 вр Марко Карнезекки 13 вр Гульельмо Викарио 4 зщ Хонест Аханор 22 зщ Даниэле Гиларди 17 пз Алессандро Романо 19 пз Маттия Либерали 20 нп Джанлука Скамакка Главные тренеры Марк ван Боммел Роберто Манчини Голы Франческо Эспозито Микаель Кайоде 0:1 11' Максим Де Кёйпер Шарль Де Кетеларе 1:1 15' Натан Нгой Брандон Мехеле 2:1 22' Жереми Доку Шарль Де Кетеларе 3:1 26' Диегу Морейра Кевин Де Брёйне 4:1 80' Наказания Сандро Тонали 45+1' Джорджио Скальвини 51' Джанлуиджи Доннарумма 81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бельгия - Италия, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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