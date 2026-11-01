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Литва - Лихтенштейн 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: имени С. Дарюса и С. Гиренаса (Каунас, Литва), вместимость: 15315
16 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 2. 6-й тур
Литва
Лихтенштейн

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Составы команд
Литва
Лихтенштейн
Главные тренеры
ЛитваЭдгарас Янкаускас
ГерманияКонрад Фюнфштюк
История личных встреч
24.09.2026Лига наций УЕФА. Лига DГруппа 2. 1-й турЛихтенштейн0 : 2Литва
10.09.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа G. 8-й турЛитва2 : 0Лихтенштейн
12.10.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа G. 3-й турЛихтенштейн0 : 2Литва
02.09.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа I. 7-й турЛитва0 : 0Лихтенштейн
03.06.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа I. 5-й турЛихтенштейн2 : 0Литва
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта37
2
Плей-офф за повышение
Андорра44
3 Гибралтар32
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Азербайджан48
2
Плей-офф за повышение
Литва34
3 Лихтенштейн31
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Литва
0%
Ничья
0%
Лихтенштейн
0%

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