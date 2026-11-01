Литва - Лихтенштейн 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: имени С. Дарюса и С. Гиренаса (Каунас, Литва), вместимость: 15315
16 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 2. 6-й тур
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Составы команд
Литва
Лихтенштейн
Главные тренеры
|Эдгарас Янкаускас
|Конрад Фюнфштюк
История личных встреч
|24.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига D
|Группа 2. 1-й тур
|0 : 2
|10.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 8-й тур
|2 : 0
|12.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 3-й тур
|0 : 2
|02.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|0 : 0
|03.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мальта
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Андорра
|4
|4
|3
|Гибралтар
|3
|2
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Азербайджан
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Литва
|3
|4
|3
|Лихтенштейн
|3
|1
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