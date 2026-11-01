Эстония - Болгария 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония), вместимость: 14405
16 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 4. 6-й тур
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Составы команд
Эстония
Болгария
Главные тренеры
|Юрген Хенн
|Александар Димитров
История личных встреч
|29.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига C
|Группа 4. 2-й тур
|0 : 0
|09.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2011
|2 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Албания
|5
|12
| 2
Плей-офф за повышение
|Беларусь
|5
|10
|3
|Финляндия
|5
|7
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|5
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|5
|13
| 2
Плей-офф за повышение
|Кипр
|5
|8
|3
|Армения
|5
|5
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|5
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|5
|11
| 2
Плей-офф за повышение
|Молдавия
|5
|7
|3
|Фарерские острова
|5
|5
| 4
Стыковая зона
|Казахстан
|5
|2
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|5
|11
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|5
|9
|3
|Болгария
|5
|4
| 4
Стыковая зона
|Люксембург
|5
|3
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