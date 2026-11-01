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Эстония - Болгария 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония), вместимость: 14405
16 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 4. 6-й тур
Эстония
Болгария

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Эстония
Болгария
Главные тренеры
ЭстонияЮрген Хенн
БолгарияАлександар Димитров
История личных встреч
29.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 4. 2-й турБолгария0 : 0Эстония
09.02.2011Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2011Болгария2 : 2Эстония
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания512
2
Плей-офф за повышение
Беларусь510
3 Финляндия57
4
Стыковая зона
Сан-Марино50
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория513
2
Плей-офф за повышение
Кипр58
3 Армения55
4
Стыковая зона
Латвия51
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия511
2
Плей-офф за повышение
Молдавия57
3 Фарерские острова55
4
Стыковая зона
Казахстан52
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия511
2
Плей-офф за повышение
Эстония59
3 Болгария54
4
Стыковая зона
Люксембург53
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эстония
0%
Ничья
0%
Болгария
0%

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