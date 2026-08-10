«Барселона» вышла на финишную прямую в переговорах по Родри

Дата публикации: 10-08-2026 11:11

Родри может стать игроком «Барселоны» уже в ближайшие дни. Переговоры каталонского клуба с «Манчестер Сити» по переходу полузащитника сборной Испании вышли на заключительную стадию.

Сумма сделки составит примерно 55 миллионов евро. Как пишет Mundo Deportivo, «Барселона» уже договорилась с 30-летним футболистом об условиях личного контракта, а клубам осталось закрыть последние вопросы по трансферу.

Ханс-Дитер Флик рассчитывает не затягивать с приездом новичка. Главный тренер «Барселоны» хотел бы увидеть Родри на тренировках уже в среду — вместе с другими игроками сборной Испании, которые должны присоединиться к команде после завершения отпуска.

В прошлом сезоне полузащитник провел 21 матч в чемпионате Англии. На его счету один забитый мяч. Еще пять встреч испанец сыграл в Лиге чемпионов, но результативными действиями там не отметился.

Теперь «Барселоне» остается оформить последние детали соглашения с «Манчестер Сити», после чего Родри сможет официально стать футболистом каталонского клуба.