Батраков выступил перед новой командой после трансфера в «Галатасарай»

Дата публикации: 25-08-2026 13:47

Новичок «Галатасарая» Алексей Батраков обратился к своим новым одноклубникам после перехода из московского «Локомотива». Российский полузащитник выступил перед командой и отдельно отметил главного тренера Окана Бурука.

Фрагмент с речью футболиста появился в YouTube-канале турецкого клуба. Вырезку из видео также опубликовал в социальной сети X аккаунт Sami Yen Gündem.

«Я очень рад присоединиться к этому большому клубу, чтобы провести хорошо предложенное мне время с командой. Хочу отдельно поблагодарить нашего тренера [Окана Бурука]», — сказал Батраков.

О переходе российского футболиста «Галатасарай» объявил 20 августа. Турецкая сторона сообщила, что за трансфер 21-летнего полузащитника было выплачено € 25 млн.

При этом соглашение предусматривает дополнительное условие для «Локомотива». Московский клуб получит 15% от прибыли в случае будущей перепродажи Батракова.

Российский хавбек успел начать нынешний сезон в составе «Локомотива». До перехода в чемпионат Турции он провёл пять матчей во всех турнирах, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу.

Теперь Батраков продолжит карьеру в «Галатасарае», который стал его новым клубом после нескольких сезонов в московской команде.