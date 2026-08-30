06:17 ()
Расписание матчей
Воскресенье 30 августа
Свернуть список

«Манчестер Сити» хочет купить Гакпо у «Ливерпуля» за €99 млн

Дата публикации: 30-08-2026 01:11

 

«Манчестер Сити» продолжает работу над трансфером полузащитника «Ливерпуля» Коди Гакпо. Английский клуб уже согласовал условия с представителями 27-летнего нидерландца и теперь намерен перейти к решающей стадии переговоров с мерсисайдцами.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» готовы предложить за футболиста £85 млн, что соответствует примерно €99 млн. При этом окончательное решение по сделке остаётся за «Ливерпулем».

Мерсисайдский клуб пока не дал согласия на продажу Гакпо. «Ливерпуль» намерен сначала найти футболиста, который сможет заменить нидерландца в составе, после чего трансфер может получить дальнейшее развитие.

Гакпо выступает за «Ливерпуль» с января 2023 года, когда перебрался в английский клуб. Нынешний контракт полузащитника рассчитан до лета 2030 года.

Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего игрока составляет €60 млн. Если переход состоится за заявленные €99 млн, сумма сделки существенно превысит текущую оценку стоимости футболиста.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close