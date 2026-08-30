«Родина» потерпела крупное поражение от «Балтики» в Москве

Дата публикации: 30-08-2026 18:44

«Балтика» одержала крупную победу над «Родиной» в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Родина» и завершилась со счётом 3:0 в пользу калининградской команды.

Гости вышли вперёд на 22-й минуте. Полузащитник Айман Мурид воспользовался своим моментом и отправил мяч в ворота москвичей.

После перерыва «Балтика» продолжила контролировать ход встречи и во второй половине игры смогла увеличить разницу. На 75-й минуте нападающий Чинонсо Оффор забил второй мяч калининградцев.

Окончательный счёт был установлен уже в концовке встречи. Полузащитник «Балтики» Максим Петров ещё раз поразил ворота «Родины», доведя преимущество гостей до трёх голов.

Таким образом, калининградцы набрали 10 очков после шести туров и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» с четырьмя баллами располагается на 13-й позиции.

В следующем туре московская команда 6 сентября встретится с махачкалинским «Динамо». «Балтика» в тот же день сыграет на выезде с московским «Локомотивом».