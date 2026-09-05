Дубль Лаутаро принёс «Интеру» волевую победу над «Наполи»

Дата публикации: 05-09-2026 22:37

«Интер» одержал третью победу подряд на старте чемпионата Италии сезона-2026/2027. В центральной встрече 3-го тура миланская команда на «Сан-Сиро» обыграла «Наполи» со счётом 3:2, хотя по ходу второго тайма уступала сопернику два мяча.

В первом тайме забитых мячей зрители не увидели. После перерыва события на поле начали развиваться значительно быстрее. На 50-й минуте Маттео Политано вывел «Наполи» вперёд.

Гости не стали ограничиваться минимальным преимуществом и уже через три минуты забили снова. Расмус Хойлунд увеличил отрыв неаполитанцев до двух мячей — 2:0.

«Интер» сумел быстро вернуться в игру. На 57-й минуте Лаутаро Мартинес сократил разницу, после чего хозяева продолжили давление на ворота соперника. Миланцы постепенно приблизились к тому, чтобы полностью изменить ход встречи.

Равенство на табло восстановилось на 82-й минуте. Маркус Тюрам забил второй мяч «Интера», сделав счёт 2:2. У команд оставалось ещё время, однако именно хозяева сумели провести решающую атаку.

На первой добавленной минуте Лаутаро Мартинес снова оказался в центре событий. Аргентинский нападающий оформил дубль и принёс «Интеру» победу со счётом 3:2.

Таким образом, миланский клуб набрал девять очков после трёх туров и единолично возглавил турнирную таблицу Серии А. «Наполи» после поражения остался с тремя баллами и занимает 11-е место.

В следующем туре «Наполи» сыграет 13 сентября, когда на своём поле примет «Болонью». «Интер» проведёт матч 14 сентября — соперником миланцев станет «Удинезе».