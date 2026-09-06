«Спортинг» уверенно победил «Насьонал Мадейру» благодаря голу и передаче Суареса

Дата публикации: 06-09-2026 00:54

«Спортинг» одержал очередную победу в чемпионате Португалии сезона-2026/2027. В заключительном матче субботней программы 5-го тура лиссабонский клуб на своём поле обыграл «Насьонал Мадейру».

Хозяева с первых минут забрали мяч под свой контроль и большую часть первого тайма провели на половине поля соперника. При этом создать комфортное преимущество быстро не получилось.

Счёт был открыт на 32-й минуте. «Спортинг» заработал пенальти, к одиннадцатиметровой отметке подошёл Луис Суарес. Нападающий не оставил вратарю соперника шансов и вывел лиссабонскую команду вперёд.

После перерыва Суарес снова оказался непосредственным участником результативной атаки, но уже в другой роли. На этот раз форвард выступил ассистентом. Его передача позволила Флавио Гонсалвешу пробить с близкого расстояния и удвоить преимущество хозяев.

«Насьонал Мадейра» не смог ответить на второй гол и сократить отставание. «Спортинг» сохранил контроль над ходом встречи и довёл её до победы.

После пяти туров лиссабонская команда имеет 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Насьонал Мадейра» набрал четыре балла и располагается на десятой позиции.