«Спортинг» уверенно победил «Насьонал Мадейру» благодаря голу и передаче Суареса
«Спортинг» одержал очередную победу в чемпионате Португалии сезона-2026/2027. В заключительном матче субботней программы 5-го тура лиссабонский клуб на своём поле обыграл «Насьонал Мадейру».
Хозяева с первых минут забрали мяч под свой контроль и большую часть первого тайма провели на половине поля соперника. При этом создать комфортное преимущество быстро не получилось.
Счёт был открыт на 32-й минуте. «Спортинг» заработал пенальти, к одиннадцатиметровой отметке подошёл Луис Суарес. Нападающий не оставил вратарю соперника шансов и вывел лиссабонскую команду вперёд.
После перерыва Суарес снова оказался непосредственным участником результативной атаки, но уже в другой роли. На этот раз форвард выступил ассистентом. Его передача позволила Флавио Гонсалвешу пробить с близкого расстояния и удвоить преимущество хозяев.
«Насьонал Мадейра» не смог ответить на второй гол и сократить отставание. «Спортинг» сохранил контроль над ходом встречи и довёл её до победы.
После пяти туров лиссабонская команда имеет 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Насьонал Мадейра» набрал четыре балла и располагается на десятой позиции.