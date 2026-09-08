Алекс Скотт попал в список трансферных целей «Челси» на январь

Дата публикации: 08-09-2026 20:40

«Челси» уже начал планировать работу на зимнем трансферном рынке. По информации BBC, главным направлением для лондонского клуба в январе станет усиление центральной зоны полузащиты.

Необходимость в новом игроке на этой позиции возникла после ухода Энцо Фернандеса. Аргентинский хавбек перебрался в «Манчестер Сити» за € 145 млн, а в последние дни летнего трансферного окна «Челси» так и не сумел оперативно найти ему замену.

В конце августа лондонский клуб рассматривал сразу несколько вариантов. Среди потенциальных новичков назывались Сандер Берге из «Фулхэма», Ламин Камара, представляющий «Монако», и Ману Коне из «Ромы». Однако договориться по всем кандидатам до закрытия окна не удалось.

Особенно близкой к завершению была сделка с Камарой. Переговоры с «Монако» продолжались практически до самого дедлайна, но в итоге трансфер французского полузащитника сорвался буквально за несколько минут до окончания периода регистрации игроков.

Теперь «Челси» намерен вернуться к поиску центрального хавбека уже в январе. Одним из футболистов, оказавшихся в поле зрения клуба, стал Алекс Скотт из «Борнмута». Англичанин входит в список возможных кандидатов на усиление средней линии команды.

Проблемы с составом в центре поля особенно заметно проявились в третьем туре английской Премьер-лиги. В матче с «Арсеналом», который завершился поражением «Челси» со счётом 1:2, главный тренер Хаби Алонсо был вынужден использовать на позиции центральных полузащитников Риса Джеймса и Мало Гюсто. Оба футболиста по своим основным игровым функциям являются правыми защитниками.

Таким образом, лондонский клуб уже определил центральную полузащиту как приоритетную позицию для январского усиления. После неудачной попытки решить проблему в конце летнего окна «Челси» предстоит продолжить поиск подходящего футболиста в течение ближайших месяцев.

Главным кандидатом из числа уже известных вариантов сейчас называется Алекс Скотт, однако окончательный список целей клуба к открытию зимнего трансферного окна ещё может измениться.