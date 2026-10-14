«Арсенал» обыграл «Лилль» и одержал 14-ю победу подряд в общем этапе Лиги чемпионов 

Лондонский «Арсенал» одержал уверенную победу над французским «Лиллем» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0, а успех позволил английскому клубу продлить впечатляющую серию до 14 побед подряд в рамках этой стадии турнира.

Последний раз «канониры» теряли очки в общем этапе Лиги чемпионов 6 ноября 2024 года. Тогда лондонцы уступили миланскому «Интеру» со счётом 0:1. После этого команда неизменно побеждала, причём в девяти из 14 матчей соперникам не удавалось поразить её ворота.

В игре с «Лиллем» результативными действиями отметились Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе и Букайо Сака. Их голы обеспечили «Арсеналу» преимущество в три мяча и позволили завершить встречу без пропущенных голов.

После двух туров в активе лондонцев шесть очков. Команда располагается на третьем месте в турнирной таблице общего этапа, уступая по позиции испанской «Барселоне», у которой также шесть очков. Каталонский клуб занимает первую строчку.

Таким образом, «Арсенал» продолжает успешное выступление в Лиге чемпионов и сохраняет место среди лидеров турнира. Победа над «Лиллем» стала очередным подтверждением стабильности команды на общем этапе.