«Наполи» вырвал победу у «Будё-Глимт» в драматичном матче с семью голами в матче 3-го тура Лиги чемпионов 

Итальянский «Наполи» одержал победу над норвежским «Будё-Глимт» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Встреча прошла 20 октября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Неаполитанцы открыли счёт уже на первой минуте. Нападающий Маттео Политано поразил ворота норвежской команды, обеспечив хозяевам быстрый старт. Однако на 27-й минуте форвард гостей Йенс Петтер Хёуге восстановил равновесие.

Перед перерывом «Наполи» вновь вышел вперёд. На 41-й минуте полузащитник Скотт Мактоминей отправил мяч в сетку и позволил итальянскому клубу завершить первую половину встречи с преимуществом.

После перерыва «Будё-Глимт» продолжил сопротивление и на 62-й минуте снова сравнял счёт. Автором гола стал нападающий Андреас Хельмерсен. Тем не менее хозяева сумели вновь захватить инициативу: на 75-й минуте Мактоминей оформил дубль, забив третий мяч «Наполи».

На 89-й минуте преимущество итальянцев увеличилось после автогола защитника норвежского клуба Одина Бёртуфта. Казалось, хозяева обеспечили себе спокойную концовку, однако гости продолжили бороться до последних секунд. В компенсированное время, на 90+4-й минуте, полузащитник Сондре Брунстад сократил отставание до минимума. На большее «Будё-Глимт» уже не хватило времени — матч завершился победой «Наполи» со счётом 4:3.

В составе норвежской команды выступает российский голкипер Никита Хайкин. В этой встрече он совершил пять сейвов.

Благодаря победе «Наполи» набрал первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. После трёх туров обе команды имеют в активе по три очка: итальянский клуб занимает 22-е место в общей таблице, а «Будё-Глимт» располагается на 26-й позиции.