Пиоли заявил о желании вернуться в Серию А после неудачного периода в карьере 

Дата публикации: 25-10-2026 18:57

Стефано Пиоли, ранее возглавлявший «Фиорентину», «Интер», «Милан» и другие итальянские команды, выразил готовность вернуться к работе в Серии А. Специалист признал, что рассматривает варианты продолжения карьеры за пределами Италии, однако его главным желанием остаётся возможность вновь проявить себя на родине.

По словам Пиоли, за последнее время он получил несколько предложений от зарубежных клубов. При этом вариантов из Испании, Англии и Франции среди них не было. Интерес к специалисту проявляли и итальянские команды, но ни одно из этих предложений он не счёл достаточно серьёзным для возвращения на тренерскую скамейку.

«Рассматриваю возможность переезда за границу, но хотел бы остаться в Италии. Я хотел бы доказать здесь свою состоятельность. Я получил много предложений из-за рубежа, но не из Испании, Англии или Франции. У меня было несколько предложений из Италии, но ничего по-настоящему серьёзного», — цитирует Пиоли Corriere dello Sport.

Тренер также прокомментировал оценку своей работы после последнего неудачного опыта. Пиоли не считает, что его карьера зашла в тупик, и подчеркнул, что по-прежнему готов добиваться результатов на высоком уровне. Он обратил внимание на то, как быстро меняется отношение к специалистам в современном футболе, особенно под влиянием социальных сетей.

«Я вовсе не списан как тренер. Да, мой последний опыт был неудачным, но я чувствую себя молодым душой и всё ещё способным на многое. Конечно, футбол таков; социальные сети навешивают эмоциональные ярлыки. Двух побед достаточно, и ты больше не списан», — добавил специалист.

Таким образом, Пиоли дал понять, что не собирается завершать тренерскую карьеру и ждёт подходящего предложения. Несмотря на готовность рассмотреть работу за рубежом, приоритетом для него остаётся возвращение в итальянский футбол, где он рассчитывает вновь подтвердить свою состоятельность.