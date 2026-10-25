«Ювентус» одолел «Лечче» и поднялся на седьмое место в Серии А 

Дата публикации: 25-10-2026 23:51

«Ювентус» одержал победу над «Лечче» в матче 8-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче и завершилась со счётом 2:0 в пользу туринского клуба. Главным арбитром матча был Фабио Мареска из Неаполя.

Гости вышли вперёд на 29-й минуте благодаря точному удару полузащитника Уэстона Маккенни. Перед перерывом «Ювентус» увеличил преимущество: на 41-й минуте хавбек Дуглас Луис отправил второй мяч в ворота хозяев.

Во втором тайме счёт больше не менялся, однако в компенсированное время «Лечче» остался в меньшинстве. На 90+4-й минуте защитник Киалонда Гаспар получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

После восьми туров «Ювентус» набрал 14 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Отставание туринцев от лидирующих «Интера» и «Лацио» составляет восемь очков. «Лечче» с девятью баллами располагается на 12-й строчке.

Таким образом, «Ювентус» добился уверенной выездной победы благодаря двум голам в первом тайме и сохранил свои ворота в неприкосновенности.