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Нефтчи - Аль-Иттихад 26 Октября прямая трансляция

26 Октября 2026 года в 16:45 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Западный регион. 3-й тур
Нефтчи Ф
Аль-Иттихад

Стартовый состав
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Составы команд
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
История личных встреч
23.10.2026 Узбекистан — ПФЛ 2025 25-й тур 1 : 3Нефтчи Ф
16.10.2026 Узбекистан — ПФЛ 2025 24-й тур 2 : 4Нефтчи Ф
12.10.2026 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 2-й тур 3 : 1Нефтчи Ф
07.10.2026 Узбекистан — ПФЛ 2025 23-й тур Нефтчи Ф2 : 2
20.09.2026 Узбекистан — ПФЛ 2025 22-й тур 0 : 1Нефтчи Ф
Турнирная таблица
Западный регион
КомандаИО
1 Аль-Айн26
2 Эстегляль26
3 Аль-Хиляль26
4 Шабаб Аль-Ахли26
5 Аль-Ахли24
6 Аль-Кадисия24
7 Нефтчи Ф23
8 Аль-Наср23
9 Пахтакор22
10 Эш-Шамаль22
11 Аль-Иттихад21
12 Трактор21
13 Аль-Гарафа20
14 Аль-Васл20
15 Аль-Кува20
16 Аль-Садд20
Восточный регион
КомандаИО
1 Касима Антлерс26
2 Гамба Осака26
3 Бэйцзин Гоань26
4 Виссел Кобе26
5 Шанхай Порт24
6 Джохор Дарул Тазим24
7 Тэджон Хана Ситизен24
8 Касива Рейсол23
9 Киото Санга23
10 Чонбук Хёндэ Моторс23
11 Бурирам Юнайтед21
12 Ратчабури20
13 Конган Ханой20
14 Пхохан Стилерс20
15 Порт20
16 Ньюкасл Джетс20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Нефтчи
0%
Ничья
0%
Аль-Иттихад
0%

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