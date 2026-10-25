«Манчестер Юнайтед» пропустил три мяча от «Борнмута» и потерпел поражение в АПЛ

Дата публикации: 25-10-2026 23:40

«Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение от «Борнмута» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась в воскресенье, 25 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 3:0. За игрой наблюдали 76 212 зрителей, а главным арбитром был Джарред Джиллетт.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Нападающий «Борнмута» Райан завершил атаку после передачи Джастина Клюйверта и вывел свою команду вперёд. Ещё до перерыва гости увеличили преимущество: на 43-й минуте Маркус Таверньер воспользовался пасом Адриена Трюффера и отправил второй мяч в ворота манкунианцев.

Во втором тайме «Борнмут» закрепил успех. На 71-й минуте Эванилсон поразил ворота хозяев после передачи Льюиса Кука, установив окончательный результат — 3:0 в пользу гостей.

После восьми проведённых матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ. В активе команды семь очков. «Борнмут» набрал девять очков и занимает 13-ю строчку чемпионата Англии.

Таким образом, «Борнмут» увёз с «Олд Траффорд» уверенную победу, трижды поразив ворота соперника и не позволив хозяевам забить ни одного мяча.