03:08 ()
Свернуть список

«Манчестер Юнайтед» пропустил три мяча от «Борнмута» и потерпел поражение в АПЛ

Дата публикации: 25-10-2026 23:40

«Манчестер Юнайтед» пропустил три мяча от «Борнмута» 

«Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение от «Борнмута» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась в воскресенье, 25 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 3:0. За игрой наблюдали 76 212 зрителей, а главным арбитром был Джарред Джиллетт.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Нападающий «Борнмута» Райан завершил атаку после передачи Джастина Клюйверта и вывел свою команду вперёд. Ещё до перерыва гости увеличили преимущество: на 43-й минуте Маркус Таверньер воспользовался пасом Адриена Трюффера и отправил второй мяч в ворота манкунианцев.

Во втором тайме «Борнмут» закрепил успех. На 71-й минуте Эванилсон поразил ворота хозяев после передачи Льюиса Кука, установив окончательный результат — 3:0 в пользу гостей.

После восьми проведённых матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ. В активе команды семь очков. «Борнмут» набрал девять очков и занимает 13-ю строчку чемпионата Англии.

Таким образом, «Борнмут» увёз с «Олд Траффорд» уверенную победу, трижды поразив ворота соперника и не позволив хозяевам забить ни одного мяча.

Социальные комментарии Cackle
  • В «Реале» сообщили о гриппе Куртуа, но вратарь надеется сыграть в «Эль-Класико»
    В «Реале» сообщили о гриппе Куртуа, но вратарь надеется сыграть в «Эль-Класико»
    Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассчитывает сыграть против «Барселоны» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги, который состоится 25 октября....
  • Куртуа выбыл перед «Эль-Класико»: в заявку «Реала» включили Волошина и Лунина
    Куртуа выбыл перед «Эль-Класико»: в заявку «Реала» включили Волошина и Лунина
    Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не поможет своей команде в матче с «Барселоной» в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги. Бельгийский вратарь...
  • Камбьязо может перейти в «Барселону» на фоне возможного ухода Бальде
    Камбьязо может перейти в «Барселону» на фоне возможного ухода Бальде
    «Барселона» изучает возможность приобретения левого защитника «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Камбьязо. Каталонский клуб рассматривает 26-летнего...
  • Неймар объяснил удаление в матче с «Баией» и обвинил соперника в нечестной игре
    Неймар объяснил удаление в матче с «Баией» и обвинил соперника в нечестной игре
    Нападающий «Сантоса» Неймар прокомментировал удаление в матче 32-го тура чемпионата Бразилии против «Баии», завершившемся со счётом 1:1. Форвард...
  • Холанд и Доку могут перейти в «Барселону» следующим летом
    Холанд и Доку могут перейти в «Барселону» следующим летом
    «Барселона» начала прорабатывать возможность приобретения двух футболистов «Манчестер Сити» — норвежского нападающего Эрлинга Холанда и бельгийского...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close