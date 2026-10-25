Анже - Лорьян 25 октября обзор матча Дата публикации: 25-10-2026 Анже 0 : 0 Лорьян События матча Анже - Лорьян 28' ⇄ Джим Аллевина / Амин Эль Уаззани 33' Яссин Бельхдим 46' ⇄ Харис Белькебла / Яссин Бельхдим 59' ⇄ Мамаду Коне / Ибраима Бальде 59' ⇄ Габен Бернардо / Сулейман Фай 83' ⇄ Мамаду Усман Симбаколи / Проспер Питер 84' ⇄ Джибирин Харуна / Амин Сбаи 85' Натаниэль Аджей 88' ⇄ Срджан Кузмич / Дембо Силла 88' ⇄ Исак Йенсен / Жан Виктор Макенго Составы команд Анже Анже Лорьян Лорьян 1 вр Антони Лопеш 21 зщ Жордан Лефор 4 зщ Усман Камара 27 зщ Лилиан Раолисоа 2 пз Карлан Аркюс 14 пз Яссин Белькдим 46' 8 пз Бранко ван ден Бомен 10 пз Мохамед Амин Сбаи 84' 17 пз Joseph Kalulu 19 нп Амин Эль-Уаззани 28' 9 нп Проспер Питер 83' 18 нп Джим Аллевина 28' 93 пз Харис Белькебла 46' 7 нп Mamadou Usman Simbakoli 83' 11 нп Харуна Джибирин 84' 38 вр Ивон Мвого 32 зщ Натаниэль Аджей 20 зщ Дембо Силла 88' 8 зщ Ноа Кадиу 43 зщ Арсен Куасси 95 зщ Сулейман Туре 3 зщ Монтассар Тальби 17 пз Жан-Виктор Макенго 88' 62 пз Артур Эбонг 18 нп Ибраима Бальде 59' 19 нп Сулейман Файе 59' 33 пз Габен Бернардо 59' 42 нп Мамаду Коне 59' 30 зщ Срджан Кузмич 88' 10 нп Исак Йенсен 88' Запасные 16 вр Мельвен Зинга 20 зщ Мариус Луэр 34 зщ Маэль Гернигон 6 пз Луи Мутон 26 нп Антони Бермон 21 вр Бингуру Камара 55 зщ Носа Эдвард Обаретин 2 зщ Алек Жоржен 11 пз Тео Ле Брис 15 нп Айегун Тосин Главные тренеры Александр Дюжо Стефан Жийи Оливье Панталони Наказания Яссин Белькдим 33' Натаниэль Аджей 85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Анже - Лорьян, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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