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Анже - Лорьян 25 октября обзор матча

Дата публикации: 25-10-2026
Анже
Анже
0 : 0
Лорьян
Лорьян
События матча Анже - Лорьян
28'
Джим Аллевина / Амин Эль Уаззани
33'
Яссин Бельхдим
46'
Харис Белькебла / Яссин Бельхдим
59'
Мамаду Коне / Ибраима Бальде
59'
Габен Бернардо / Сулейман Фай
83'
Мамаду Усман Симбаколи / Проспер Питер
84'
Джибирин Харуна / Амин Сбаи
85'
Натаниэль Аджей
88'
Срджан Кузмич / Дембо Силла
88'
Исак Йенсен / Жан Виктор Макенго
Составы команд
Анже
Анже
Лорьян
Лорьян
1ПортугалияврАнтони Лопеш
21МавританиязщЖордан Лефор
4МализщУсман Камара
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
2ГаитипзКарлан Аркюс
14МароккопзЯссин Белькдим
46'
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
10МароккопзМохамед Амин Сбаи
84'
17ФранцияпзJoseph Kalulu
19ФранциянпАмин Эль-Уаззани
28'
9ФранциянпПроспер Питер
83'
18ГабоннпДжим Аллевина
28'
93АлжирпзХарис Белькебла
46'
7ФранциянпMamadou Usman Simbakoli
83'
11КамеруннпХаруна Джибирин
84'
38ШвейцарияврИвон Мвого
32ГаназщНатаниэль Аджей
20ГвинеязщДембо Силла
88'
8ФранциязщНоа Кадиу
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
95ФранциязщСулейман Туре
3ТунисзщМонтассар Тальби
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
88'
62КамерунпзАртур Эбонг
18ФранциянпИбраима Бальде
59'
19СенегалнпСулейман Файе
59'
33ФранцияпзГабен Бернардо
59'
42Кот-д&#039;ИвуарнпМамаду Коне
59'
30СловениязщСрджан Кузмич
88'
10ДаниянпИсак Йенсен
88'
Запасные
16КонговрМельвен Зинга
20ФранциязщМариус Луэр
34ФранциязщМаэль Гернигон
6ФранцияпзЛуи Мутон
26ФранциянпАнтони Бермон
21СенегалврБингуру Камара
55ИталиязщНоса Эдвард Обаретин
2ФранциязщАлек Жоржен
11ФранцияпзТео Ле Брис
15БениннпАйегун Тосин
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияСтефан Жийи
ФранцияОливье Панталони
Наказания
Яссин Белькдим
33'
Натаниэль Аджей
85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Анже - Лорьян, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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