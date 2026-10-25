Анже - Лорьян 25 октября обзор матча
Дата публикации: 25-10-2026
Анже
0 : 0
Лорьян
События матча Анже - Лорьян
28'
⇄
Джим Аллевина / Амин Эль Уаззани
33'
Яссин Бельхдим
46'
⇄
Харис Белькебла / Яссин Бельхдим
59'
⇄
Мамаду Коне / Ибраима Бальде
59'
⇄
Габен Бернардо / Сулейман Фай
83'
⇄
Мамаду Усман Симбаколи / Проспер Питер
84'
⇄
Джибирин Харуна / Амин Сбаи
85'
Натаниэль Аджей
88'
⇄
Срджан Кузмич / Дембо Силла
88'
⇄
Исак Йенсен / Жан Виктор Макенго
Составы команд
Анже
Анже
Лорьян
Лорьян
|1
|вр
|Антони Лопеш
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|4
|зщ
|Усман Камара
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|2
|пз
|Карлан Аркюс
|14
|пз
|Яссин Белькдим
46'
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|10
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
84'
|17
|пз
|Joseph Kalulu
|19
|нп
|Амин Эль-Уаззани
28'
|9
|нп
|Проспер Питер
83'
|18
|нп
|Джим Аллевина
28'
|93
|пз
|Харис Белькебла
46'
|7
|нп
|Mamadou Usman Simbakoli
83'
|11
|нп
|Харуна Джибирин
84'
|38
|вр
|Ивон Мвого
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|20
|зщ
|Дембо Силла
88'
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
88'
|62
|пз
|Артур Эбонг
|18
|нп
|Ибраима Бальде
59'
|19
|нп
|Сулейман Файе
59'
|33
|пз
|Габен Бернардо
59'
|42
|нп
|Мамаду Коне
59'
|30
|зщ
|Срджан Кузмич
88'
|10
|нп
|Исак Йенсен
88'
Запасные
|16
|вр
|Мельвен Зинга
|20
|зщ
|Мариус Луэр
|34
|зщ
|Маэль Гернигон
|6
|пз
|Луи Мутон
|26
|нп
|Антони Бермон
|21
|вр
|Бингуру Камара
|55
|зщ
|Носа Эдвард Обаретин
|2
|зщ
|Алек Жоржен
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|15
|нп
|Айегун Тосин
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
|Оливье Панталони
Наказания
Яссин Белькдим
33'
Натаниэль Аджей
85'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Анже - Лорьян, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Сельта - Бетис 25 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Хоффенхайм - Байер 25 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Ливерпуль - Брайтон 25 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Манчестер Юнайтед - Борнмут 25 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Кристал Пэлас - Ньюкасл 25 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...