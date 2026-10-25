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«Ливерпуль» взял три очка в игре с «Брайтоном», забив дважды в первом тайме

Дата публикации: 25-10-2026 23:42

«Ливерпуль» взял три очка в игре с «Брайтоном», забив дважды в первом тайме 

«Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном энд Хоув Альбион» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась в воскресенье, 25 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. На трибунах присутствовали 61 276 зрителей, а главным арбитром матча был Сэмюэл Барротт.

Мерсисайдцы открыли счёт на 17-й минуте благодаря автоголу полузащитника гостей Паскаля Гроса. Немецкий футболист срезал мяч в собственные ворота, позволив «Ливерпулю» повести в матче.

Спустя всего четыре минуты хозяева увеличили преимущество. На 21-й минуте шведский нападающий Александер Исак отправил мяч в сетку после передачи Брэдли Баркола. Этот гол стал последним в матче — оставшееся время команды провели без забитых мячей.

По итогам встречи «Ливерпуль» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии после восьми проведённых матчей. «Брайтон» с 16 очками располагается на третьей строчке.

Таким образом, мерсисайдцы добились домашней победы благодаря двум результативным эпизодам в первом тайме и сохранили свои ворота в неприкосновенности.

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