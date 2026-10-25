03:09 ()
Свернуть список

«Бавария» обыграла «Фрайбург» и набрала 17 очков в Бундеслиге

Дата публикации: 25-10-2026 23:49

«Бавария» обыграла «Фрайбург» и набрала 17 очков в Бундеслиге 

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Фрайбургом» в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Европа-Парк» во Фрайбург-им-Брайсгау и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Главным арбитром матча был Феликс Цвайер из Берлина.

Мюнхенцы захватили преимущество в середине первого тайма. На 16-й минуте защитник Деотшанкюль Юпамекано отправил мяч в ворота хозяев и вывел «Баварию» вперёд. Перед перерывом гости удвоили перевес: на 42-й минуте отличился вингер Серж Гнабри.

Во втором тайме «Фрайбург» сумел сократить отставание благодаря автоголу соперника. На 82-й минуте полузащитник «Баварии» Том Бишоф поразил собственные ворота, вернув интригу в игру.

Однако уйти от поражения хозяевам не удалось. На 90+5-й минуте вингер мюнхенского клуба Майкл Олисе забил третий мяч гостей и установил окончательный результат — 3:1.

После этой победы «Бавария» довела количество набранных очков до 17. Столько же баллов у дортмундской «Боруссии». «Фрайбург» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Таким образом, «Бавария» добилась выездной победы, забив решающий мяч в компенсированное время и сохранив темп в борьбе за верхние позиции Бундеслиги.

Социальные комментарии Cackle
  • «Зенит» укрепил лидерство в РПЛ после победы над махачкалинским «Динамо»
    «Зенит» укрепил лидерство в РПЛ после победы над махачкалинским «Динамо»
    «Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Газпром...
  • «Ливерпуль» взял три очка в игре с «Брайтоном», забив дважды в первом тайме
    «Ливерпуль» взял три очка в игре с «Брайтоном», забив дважды в первом тайме
    «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном энд Хоув Альбион» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась в...
  • «Манчестер Юнайтед» пропустил три мяча от «Борнмута» и потерпел поражение в АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» пропустил три мяча от «Борнмута» и потерпел поражение в АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение от «Борнмута» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась в...
  • В «Реале» сообщили о гриппе Куртуа, но вратарь надеется сыграть в «Эль-Класико»
    В «Реале» сообщили о гриппе Куртуа, но вратарь надеется сыграть в «Эль-Класико»
    Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассчитывает сыграть против «Барселоны» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги, который состоится 25 октября....
  • Куртуа выбыл перед «Эль-Класико»: в заявку «Реала» включили Волошина и Лунина
    Куртуа выбыл перед «Эль-Класико»: в заявку «Реала» включили Волошина и Лунина
    Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не поможет своей команде в матче с «Барселоной» в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги. Бельгийский вратарь...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close