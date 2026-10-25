«Бавария» обыграла «Фрайбург» и набрала 17 очков в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Фрайбургом» в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Европа-Парк» во Фрайбург-им-Брайсгау и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Главным арбитром матча был Феликс Цвайер из Берлина.
Мюнхенцы захватили преимущество в середине первого тайма. На 16-й минуте защитник Деотшанкюль Юпамекано отправил мяч в ворота хозяев и вывел «Баварию» вперёд. Перед перерывом гости удвоили перевес: на 42-й минуте отличился вингер Серж Гнабри.
Во втором тайме «Фрайбург» сумел сократить отставание благодаря автоголу соперника. На 82-й минуте полузащитник «Баварии» Том Бишоф поразил собственные ворота, вернув интригу в игру.
Однако уйти от поражения хозяевам не удалось. На 90+5-й минуте вингер мюнхенского клуба Майкл Олисе забил третий мяч гостей и установил окончательный результат — 3:1.
После этой победы «Бавария» довела количество набранных очков до 17. Столько же баллов у дортмундской «Боруссии». «Фрайбург» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Таким образом, «Бавария» добилась выездной победы, забив решающий мяч в компенсированное время и сохранив темп в борьбе за верхние позиции Бундеслиги.
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