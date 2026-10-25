Сельта - Бетис 25 октября обзор матча
Дата публикации: 25-10-2026
Сельта
0 : 0
Бетис
События матча Сельта - Реал Бетис
30'
Илайш Мориба
43'
Диего Льоренте
57'
⇄
Ферран Жутгла / Уго Альварес
58'
⇄
Виллиот Сведберг / Уго Гонсалес
61'
⇄
Трой Пэрротт / Нельсон Деосса
61'
⇄
Пабло Форнальс / Антони
68'
⇄
Серхио Каррейра / Хавьер Руэда
68'
⇄
Яго Аспас / Пабло Дуран
68'
⇄
Марк Бартра / Диего Льоренте
68'
⇄
Джовани Ло Чельсо / Иско
75'
⇄
Альваро Фидальго / Дани Себальос
80'
Серхио Каррейра
81'
⇄
Уго Бурсио / Алейкс Фебас
Составы команд
Сельта
Виго
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Йонуц Раду
|20
|зщ
|Хави Родригес
|18
|зщ
|Йоэль Лаго
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|22
|зщ
|Хави Галан
|6
|пз
|Илаш Мориба
|14
|пз
|Алейс Фебас
81'
|17
|пз
|Хави Руэда
68'
|16
|пз
|Уго Гонсалес
58'
|11
|нп
|Пабло Дуран
68'
|23
|нп
|Уго Альварес
58'
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
58'
|9
|нп
|Ферран Жутгла
58'
|5
|пз
|Серхио Каррейра
68'
|10
|нп
|Яго Аспас
68'
|30
|пз
|Уго Бурсио
81'
|1
|вр
|Альваро Вальес
|3
|зщ
|Диего Льоренте
68'
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Анхель Ортис
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
68'
|25
|пз
|Даниель Себальос
75'
|18
|пз
|Нельсон Деосса
61'
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|7
|нп
|Антони
61'
|8
|пз
|Пабло Форнальс
61'
|19
|нп
|Трой Пэрротт
61'
|5
|зщ
|Марк Бартра
68'
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
68'
|15
|пз
|Альваро Фидальго
75'
Запасные
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|25
|вр
|Иван Вильяр
|4
|зщ
|Абдулайе Фай
|21
|зщ
|Себастьян Касерес
|28
|пз
|Андрес Антаньон
|24
|нп
|Коухаиб Дриош
|13
|вр
|Диего Конде
|31
|вр
|Ману Гонсалес
|11
|зщ
|Фран Гарсия
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|27
|нп
|Хосе Антонио Моранте
|24
|нп
|Айтор Руибаль
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Мануэль Пеллегрини
Наказания
Илаш Мориба
30'
Диего Льоренте
44'
Серхио Каррейра
80'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Бетис, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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