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Сельта - Бетис 25 октября обзор матча

Дата публикации: 25-10-2026
Сельта
Сельта
0 : 0
Бетис
Бетис
События матча Сельта - Реал Бетис
30'
Илайш Мориба
43'
Диего Льоренте
57'
Ферран Жутгла / Уго Альварес
58'
Виллиот Сведберг / Уго Гонсалес
61'
Трой Пэрротт / Нельсон Деосса
61'
Пабло Форнальс / Антони
68'
Серхио Каррейра / Хавьер Руэда
68'
Яго Аспас / Пабло Дуран
68'
Марк Бартра / Диего Льоренте
68'
Джовани Ло Чельсо / Иско
75'
Альваро Фидальго / Дани Себальос
80'
Серхио Каррейра
81'
Уго Бурсио / Алейкс Фебас
Составы команд
Сельта
Виго
Бетис
Севилья
13РумынияврЙонуц Раду
20ИспаниязщХави Родригес
18ИспаниязщЙоэль Лаго
3ИспаниязщМаркос Алонсо
22ИспаниязщХави Галан
6ГвинеяпзИлаш Мориба
14ИспанияпзАлейс Фебас
81'
17ИспанияпзХави Руэда
68'
16ИспанияпзУго Гонсалес
58'
11ИспаниянпПабло Дуран
68'
23ИспаниянпУго Альварес
58'
19ШвециянпУиллот Сведберг
58'
9ИспаниянпФерран Жутгла
58'
5ИспанияпзСерхио Каррейра
68'
10ИспаниянпЯго Аспас
68'
30ИспанияпзУго Бурсио
81'
1ИспанияврАльваро Вальес
3ИспаниязщДиего Льоренте
68'
4Бразилиязщ Натан
12ИспаниязщАнхель Ортис
16АргентиназщВалентин Гомес
21ИспанияпзМарк Рока
22Испанияпз Иско
68'
25ИспанияпзДаниель Себальос
75'
18КолумбияпзНельсон Деосса
61'
10МарокконпАбде Эззалзули
7Бразилиянп Антони
61'
8ИспанияпзПабло Форнальс
61'
19ИрландиянпТрой Пэрротт
61'
5ИспаниязщМарк Бартра
68'
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
68'
15МексикапзАльваро Фидальго
75'
Запасные
1ТурцияврАлтай Байындыр
25ИспанияврИван Вильяр
4СенегалзщАбдулайе Фай
21УругвайзщСебастьян Касерес
28ИспанияпзАндрес Антаньон
24НидерландынпКоухаиб Дриош
13ИспанияврДиего Конде
31ИспанияврМану Гонсалес
11ИспаниязщФран Гарсия
2ИспаниязщЭктор Бельерин
17ИспанияпзРодриго Рикельме
27ИспаниянпХосе Антонио Моранте
24ИспаниянпАйтор Руибаль
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ЧилиМануэль Пеллегрини
Наказания
Илаш Мориба
30'
Диего Льоренте
44'
Серхио Каррейра
80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Бетис, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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