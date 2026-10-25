Сельта - Бетис 25 октября обзор матча Дата публикации: 25-10-2026 Сельта 0 : 0 Бетис События матча Сельта - Реал Бетис 30' Илайш Мориба 43' Диего Льоренте 57' ⇄ Ферран Жутгла / Уго Альварес 58' ⇄ Виллиот Сведберг / Уго Гонсалес 61' ⇄ Трой Пэрротт / Нельсон Деосса 61' ⇄ Пабло Форнальс / Антони 68' ⇄ Серхио Каррейра / Хавьер Руэда 68' ⇄ Яго Аспас / Пабло Дуран 68' ⇄ Марк Бартра / Диего Льоренте 68' ⇄ Джовани Ло Чельсо / Иско 75' ⇄ Альваро Фидальго / Дани Себальос 80' Серхио Каррейра 81' ⇄ Уго Бурсио / Алейкс Фебас Составы команд Сельта Виго Бетис Севилья 13 вр Йонуц Раду 20 зщ Хави Родригес 18 зщ Йоэль Лаго 3 зщ Маркос Алонсо 22 зщ Хави Галан 6 пз Илаш Мориба 14 пз Алейс Фебас 81' 17 пз Хави Руэда 68' 16 пз Уго Гонсалес 58' 11 нп Пабло Дуран 68' 23 нп Уго Альварес 58' 19 нп Уиллот Сведберг 58' 9 нп Ферран Жутгла 58' 5 пз Серхио Каррейра 68' 10 нп Яго Аспас 68' 30 пз Уго Бурсио 81' 1 вр Альваро Вальес 3 зщ Диего Льоренте 68' 4 зщ Натан 12 зщ Анхель Ортис 16 зщ Валентин Гомес 21 пз Марк Рока 22 пз Иско 68' 25 пз Даниель Себальос 75' 18 пз Нельсон Деосса 61' 10 нп Абде Эззалзули 7 нп Антони 61' 8 пз Пабло Форнальс 61' 19 нп Трой Пэрротт 61' 5 зщ Марк Бартра 68' 20 пз Джовани Ло Чельсо 68' 15 пз Альваро Фидальго 75' Запасные 1 вр Алтай Байындыр 25 вр Иван Вильяр 4 зщ Абдулайе Фай 21 зщ Себастьян Касерес 28 пз Андрес Антаньон 24 нп Коухаиб Дриош 13 вр Диего Конде 31 вр Ману Гонсалес 11 зщ Фран Гарсия 2 зщ Эктор Бельерин 17 пз Родриго Рикельме 27 нп Хосе Антонио Моранте 24 нп Айтор Руибаль Главные тренеры Клаудио Хиральдес Мануэль Пеллегрини Наказания Илаш Мориба 30' Диего Льоренте 44' Серхио Каррейра 80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Бетис, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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