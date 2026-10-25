«Зенит» укрепил лидерство в РПЛ после победы над махачкалинским «Динамо» 

Дата публикации: 25-10-2026 23:46

«Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Главным арбитром игры был Антон Фролов из Москвы.

Первый опасный эпизод с одиннадцатиметровой отметки возник у ворот петербургской команды. На 16-й минуте нападающий махачкалинцев Миро заработал пенальти, однако сам же не сумел его реализовать.

Счёт был открыт во втором тайме. На 63-й минуте форвард «Зенита» Фелипе Аугусто уверенно воспользовался шансом с пенальти и вывел сине-бело-голубых вперёд. На 77-й минуте хозяева получили ещё один одиннадцатиметровый удар, который реализовал вингер Максим Глушенков, увеличив преимущество своей команды до двух мячей.

В компенсированное время «Зенит» мог довести счёт до крупного, но на 90+8-й минуте защитник Кевин Андраде не забил пенальти. Тем не менее это не помешало петербуржцам завершить встречу победой со счётом 2:0.

После этой игры «Зенит» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. При этом команда провела 11 матчей, а её преимущество над московскими «Динамо» и ЦСКА составляет два очка. Махачкалинское «Динамо» набрало 13 очков и располагается на 10-й строчке.

Таким образом, петербургский клуб сохранил лидерство в чемпионате, несмотря на два нереализованных пенальти в матче — по одному у каждой из команд.