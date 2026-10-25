03:08 ()
Свернуть список

«Зенит» укрепил лидерство в РПЛ после победы над махачкалинским «Динамо»

Дата публикации: 25-10-2026 23:46

«Зенит» укрепил лидерство в РПЛ после победы над махачкалинским «Динамо» 

«Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Главным арбитром игры был Антон Фролов из Москвы.

Первый опасный эпизод с одиннадцатиметровой отметки возник у ворот петербургской команды. На 16-й минуте нападающий махачкалинцев Миро заработал пенальти, однако сам же не сумел его реализовать.

Счёт был открыт во втором тайме. На 63-й минуте форвард «Зенита» Фелипе Аугусто уверенно воспользовался шансом с пенальти и вывел сине-бело-голубых вперёд. На 77-й минуте хозяева получили ещё один одиннадцатиметровый удар, который реализовал вингер Максим Глушенков, увеличив преимущество своей команды до двух мячей.

В компенсированное время «Зенит» мог довести счёт до крупного, но на 90+8-й минуте защитник Кевин Андраде не забил пенальти. Тем не менее это не помешало петербуржцам завершить встречу победой со счётом 2:0.

После этой игры «Зенит» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. При этом команда провела 11 матчей, а её преимущество над московскими «Динамо» и ЦСКА составляет два очка. Махачкалинское «Динамо» набрало 13 очков и располагается на 10-й строчке.

Таким образом, петербургский клуб сохранил лидерство в чемпионате, несмотря на два нереализованных пенальти в матче — по одному у каждой из команд.

Социальные комментарии Cackle
  • «Ливерпуль» взял три очка в игре с «Брайтоном», забив дважды в первом тайме
    «Ливерпуль» взял три очка в игре с «Брайтоном», забив дважды в первом тайме
    «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном энд Хоув Альбион» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась в...
  • «Манчестер Юнайтед» пропустил три мяча от «Борнмута» и потерпел поражение в АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» пропустил три мяча от «Борнмута» и потерпел поражение в АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение от «Борнмута» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась в...
  • В «Реале» сообщили о гриппе Куртуа, но вратарь надеется сыграть в «Эль-Класико»
    В «Реале» сообщили о гриппе Куртуа, но вратарь надеется сыграть в «Эль-Класико»
    Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассчитывает сыграть против «Барселоны» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги, который состоится 25 октября....
  • Куртуа выбыл перед «Эль-Класико»: в заявку «Реала» включили Волошина и Лунина
    Куртуа выбыл перед «Эль-Класико»: в заявку «Реала» включили Волошина и Лунина
    Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не поможет своей команде в матче с «Барселоной» в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги. Бельгийский вратарь...
  • Камбьязо может перейти в «Барселону» на фоне возможного ухода Бальде
    Камбьязо может перейти в «Барселону» на фоне возможного ухода Бальде
    «Барселона» изучает возможность приобретения левого защитника «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Камбьязо. Каталонский клуб рассматривает 26-летнего...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close