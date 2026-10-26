Мбаппе оформил дубль и принёс «Реалу» победу над «Барселоной» в «Эль-Класико» 

Дата публикации: 26-10-2026 01:38

Мадридский «Реал» одержал победу над «Барселоной» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Главным арбитром «Эль-Класико» был Хуан Мартинес Мунуэра из Аликанте.

Первый гол зрители увидели на 41-й минуте. Нападающий мадридцев Килиан Мбаппе поразил ворота каталонцев и вывел «Реал» вперёд. После перерыва «Барселона» сумела восстановить равновесие: на 61-й минуте вингер Рафинья отправил мяч в сетку и вернул интригу в противостояние.

Развязка наступила ближе к концу встречи. На 87-й минуте Мбаппе вновь отличился, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:1. Благодаря результативным действиям французского форварда мадридская команда увезла из Барселоны три очка.

Несмотря на поражение, «Барселона» после 10 матчей остаётся лидером чемпионата Испании с 27 очками. «Реал» набрал 24 очка и располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

В следующем туре мадридцы 1 ноября сыграют на выезде с «Расингом». «Барселона» проведёт свой матч днём ранее: каталонская команда примет «Алавес» на домашнем стадионе.