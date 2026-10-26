«Милан» увёз три очка из Удине и продолжил борьбу за лидерство в Серии А 

Дата публикации: 26-10-2026 01:35

«Милан» обыграл «Удинезе» в матче 8-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Блюэнерджи» в Удине и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Главным арбитром игры был Маттео Марченаро из Генуи.

Миланцы быстро захватили инициативу и открыли счёт уже на шестой минуте. Вингер Кристиан Пулишич завершил атаку точным ударом после передачи полузащитника Луки Модрича, выведя гостей вперёд.

После перерыва «Милан» закрепил преимущество. На 65-й минуте отличился новичок команды Омари Хатчинсон. Для него этот мяч стал первым в составе миланского клуба, а итоговый счёт встречи — 2:0 в пользу гостей.

Победа позволила «Милану» набрать 18 очков и закрепиться на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. Столько же баллов у «Ромы», занимающей третью строчку. Отставание миланцев от лидирующих «Интера» и «Лацио» составляет четыре очка.

«Удинезе» продолжает испытывать трудности на старте чемпионата. В активе команды всего четыре очка, и она располагается на 17-м месте таблицы.

Таким образом, «Милан» добился выездной победы благодаря голам Пулишича и Хатчинсона, а также сохранил свои ворота в неприкосновенности.