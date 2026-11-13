Кейн обновил рекорд сборной Англии в матче Лиги наций с Хорватией 

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал рекордсменом сборной Англии по количеству проведённых матчей. Юбилейное для статистики достижение покорилось форварду во встрече пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Хорватией, которая состоялась на лондонском стадионе «Уэмбли».

Выход на поле в этом матче стал для капитана англичан 126-м в составе национальной команды. Кейн превзошёл результат бывшего вратаря сборной Питера Шилтона, который на протяжении многих лет удерживал первенство с 125 встречами. Шилтон выступал за Англию с 1970 по 1990 год.

В пятёрку футболистов с наибольшим количеством матчей за национальную команду также входят Уэйн Руни, на счету которого 120 встреч, Дэвид Бекхэм (115) и Стивен Джеррард (114). Теперь именно Кейн возглавляет этот список.

Перед началом игры на «Уэмбли» нападающего поздравили с достижением. В церемонии приняли участие сам Питер Шилтон, принц Уильям и капитан сборной Хорватии Лука Модрич. В честь рекордного выступления на стадионе также развернули большой баннер с изображением английского форварда.

Матч завершился победой Англии со счётом 2:1. Кейн не ограничился новым рекордом и забил победный мяч с пенальти, доведя количество голов за национальную команду до 92. Ещё один мяч англичан на счету Моргана Роджерса.