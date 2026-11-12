Армения - Кипр 12 ноября обзор матча Дата публикации: 12-11-2026 Армения 1 : 1 Кипр События матча Армения - Кипр 9' ⚽ Иасонас Пикис (0 - 1) 44' Лоизос Лоизу 50' Иасонас Пикис 58' ⚽ Артур Гарибян (1 - 1) 60' Георгий Арутюнян 63' ⇄ Яннис Кости / Маркус Эдвардс 72' Нарек Григорян 72' ⇄ Эдгар Севикян / Нарек Григорян 77' ⇄ Гор Манвелян / Артур Серобян 77' ⇄ Грант-Леон Ранос / Артур Гарибян 77' ⇄ Ставрос Георгиу / Лоизос Лоизу 81' Эдгар Севикян 86' ⇄ Ованес Арутюнян / Угочукву Иву 86' ⇄ Нарек Ованнисян / Жирайр Шагоян 90+3' ⇄ Костакис Артиматас / Григорис Кастанос 90+3' ⇄ Ангелос Неофиту / Иасонас Пикис Составы команд Армения Кипр 16 вр Александр Мишиев 4 зщ Георгий Арутюнян 5 зщ Стёпа Мкртчян 21 зщ Наир Тикнизян 2 пз Артём Бандикян 8 пз Карлен Оганесян 6 пз Угочукву Иву 86' 22 нп Нарек Григорян 72' 9 нп Артур Серобян 77' 10 нп Жираир Шагоян 86' 18 нп Артур Гарибян 77' 7 нп Эдгар Севикян 72' 14 пз Гор Манвелян 77' 17 нп Грант-Леон Ранос 77' 11 зщ Ованес Арутюнян 86' 23 пз Нарек Оганесян 86' 1 вр Фабиано 19 зщ Константинос Лайфис 14 зщ Гиоргос Малеккидес 15 пз Leonidas Konomis 4 пз Гектор Киприану 10 пз Лоизос Лоизу 77' 20 пз Григорис Кастанос 90+3' 16 пз Панайотис Андреу 23 нп Маркус Эдвардс 63' 11 нп Iasonas Pikis 90+3' 9 нп Иоаннис Питтас 13 пз Яннис Кости 63' 17 нп Ставрос Георгиу 77' 18 пз Костакис Артиматас 90+3' 7 нп Ангелос Неофиту 90+3' Запасные 12 вр Арсен Бегларян 1 вр Огньен Чанчаревич 3 зщ Эрик Пилоян 15 зщ Аргишти Петросян 19 зщ Эдгар Григорян 13 пз Эдгар Пилоян 20 пз Карен Мурадян 12 вр Йоэль Малль 22 вр Антреас Параскевас 2 зщ Эвагорас Антониу 3 зщ Николас Панайоту 6 зщ Андреас Сиикис 5 пз Харалампос Харалампус 8 пз Хараламбос Кириаку 21 нп Маринос Ционис Главные тренеры Егише Меликович Меликян Апостолос Манциоз Голы Iasonas Pikis Иоаннис Питтас 0:1 9' Артур Гарибян Артур Серобян 1:1 58' Наказания Лоизос Лоизу 44' Iasonas Pikis 50' Георгий Арутюнян 60' Нарек Григорян 72' Эдгар Севикян 81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Армения - Кипр, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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