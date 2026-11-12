Армения - Кипр 12 ноября обзор матча
Дата публикации: 12-11-2026
Армения
1 : 1
Кипр
События матча Армения - Кипр
9'
⚽
Иасонас Пикис (0 - 1)
44'
Лоизос Лоизу
50'
Иасонас Пикис
58'
⚽
Артур Гарибян (1 - 1)
60'
Георгий Арутюнян
63'
⇄
Яннис Кости / Маркус Эдвардс
72'
Нарек Григорян
72'
⇄
Эдгар Севикян / Нарек Григорян
77'
⇄
Гор Манвелян / Артур Серобян
77'
⇄
Грант-Леон Ранос / Артур Гарибян
77'
⇄
Ставрос Георгиу / Лоизос Лоизу
81'
Эдгар Севикян
86'
⇄
Ованес Арутюнян / Угочукву Иву
86'
⇄
Нарек Ованнисян / Жирайр Шагоян
90+3'
⇄
Костакис Артиматас / Григорис Кастанос
90+3'
⇄
Ангелос Неофиту / Иасонас Пикис
Составы команд
Армения
Кипр
|16
|вр
|Александр Мишиев
|4
|зщ
|Георгий Арутюнян
|5
|зщ
|Стёпа Мкртчян
|21
|зщ
|Наир Тикнизян
|2
|пз
|Артём Бандикян
|8
|пз
|Карлен Оганесян
|6
|пз
|Угочукву Иву
86'
|22
|нп
|Нарек Григорян
72'
|9
|нп
|Артур Серобян
77'
|10
|нп
|Жираир Шагоян
86'
|18
|нп
|Артур Гарибян
77'
|7
|нп
|Эдгар Севикян
72'
|14
|пз
|Гор Манвелян
77'
|17
|нп
|Грант-Леон Ранос
77'
|11
|зщ
|Ованес Арутюнян
86'
|23
|пз
|Нарек Оганесян
86'
|1
|вр
|Фабиано
|19
|зщ
|Константинос Лайфис
|14
|зщ
|Гиоргос Малеккидес
|15
|пз
|Leonidas Konomis
|4
|пз
|Гектор Киприану
|10
|пз
|Лоизос Лоизу
77'
|20
|пз
|Григорис Кастанос
90+3'
|16
|пз
|Панайотис Андреу
|23
|нп
|Маркус Эдвардс
63'
|11
|нп
|Iasonas Pikis
90+3'
|9
|нп
|Иоаннис Питтас
|13
|пз
|Яннис Кости
63'
|17
|нп
|Ставрос Георгиу
77'
|18
|пз
|Костакис Артиматас
90+3'
|7
|нп
|Ангелос Неофиту
90+3'
Запасные
|12
|вр
|Арсен Бегларян
|1
|вр
|Огньен Чанчаревич
|3
|зщ
|Эрик Пилоян
|15
|зщ
|Аргишти Петросян
|19
|зщ
|Эдгар Григорян
|13
|пз
|Эдгар Пилоян
|20
|пз
|Карен Мурадян
|12
|вр
|Йоэль Малль
|22
|вр
|Антреас Параскевас
|2
|зщ
|Эвагорас Антониу
|3
|зщ
|Николас Панайоту
|6
|зщ
|Андреас Сиикис
|5
|пз
|Харалампос Харалампус
|8
|пз
|Хараламбос Кириаку
|21
|нп
|Маринос Ционис
Главные тренеры
|Егише Меликович Меликян
|Апостолос Манциоз
Голы
Iasonas Pikis
Иоаннис Питтас
0:1
9'
Артур Гарибян
Артур Серобян
1:1
58'
Наказания
Лоизос Лоизу
44'
Iasonas Pikis
50'
Георгий Арутюнян
60'
Нарек Григорян
72'
Эдгар Севикян
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Армения - Кипр, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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