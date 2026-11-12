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Армения - Кипр 12 ноября обзор матча

Дата публикации: 12-11-2026
Армения
Армения
1 : 1
Кипр
Кипр
События матча Армения - Кипр
9'
Иасонас Пикис (0 - 1)
44'
Лоизос Лоизу
50'
Иасонас Пикис
58'
Артур Гарибян (1 - 1)
60'
Георгий Арутюнян
63'
Яннис Кости / Маркус Эдвардс
72'
Нарек Григорян
72'
Эдгар Севикян / Нарек Григорян
77'
Гор Манвелян / Артур Серобян
77'
Грант-Леон Ранос / Артур Гарибян
77'
Ставрос Георгиу / Лоизос Лоизу
81'
Эдгар Севикян
86'
Ованес Арутюнян / Угочукву Иву
86'
Нарек Ованнисян / Жирайр Шагоян
90+3'
Костакис Артиматас / Григорис Кастанос
90+3'
Ангелос Неофиту / Иасонас Пикис
Составы команд
Армения
Кипр
16АрменияврАлександр Мишиев
4АрмениязщГеоргий Арутюнян
5АрмениязщСтёпа Мкртчян
21АрмениязщНаир Тикнизян
2АрменияпзАртём Бандикян
8АрменияпзКарлен Оганесян
6АрменияпзУгочукву Иву
86'
22АрмениянпНарек Григорян
72'
9АрмениянпАртур Серобян
77'
10АрмениянпЖираир Шагоян
86'
18АрмениянпАртур Гарибян
77'
7АрмениянпЭдгар Севикян
72'
14АрменияпзГор Манвелян
77'
17АрмениянпГрант-Леон Ранос
77'
11АрмениязщОванес Арутюнян
86'
23АрменияпзНарек Оганесян
86'
1Кипрвр Фабиано
19КипрзщКонстантинос Лайфис
14КипрзщГиоргос Малеккидес
15КипрпзLeonidas Konomis
4КипрпзГектор Киприану
10КипрпзЛоизос Лоизу
77'
20КипрпзГригорис Кастанос
90+3'
16КипрпзПанайотис Андреу
23АнглиянпМаркус Эдвардс
63'
11КипрнпIasonas Pikis
90+3'
9КипрнпИоаннис Питтас
13КипрпзЯннис Кости
63'
17КипрнпСтаврос Георгиу
77'
18КипрпзКостакис Артиматас
90+3'
7КипрнпАнгелос Неофиту
90+3'
Запасные
12АрменияврАрсен Бегларян
1АрменияврОгньен Чанчаревич
3АрмениязщЭрик Пилоян
15АрмениязщАргишти Петросян
19АрмениязщЭдгар Григорян
13АрменияпзЭдгар Пилоян
20АрменияпзКарен Мурадян
12КипрврЙоэль Малль
22КипрврАнтреас Параскевас
2КипрзщЭвагорас Антониу
3КипрзщНиколас Панайоту
6КипрзщАндреас Сиикис
5КипрпзХаралампос Харалампус
8КипрпзХараламбос Кириаку
21КипрнпМаринос Ционис
Главные тренеры
АрменияЕгише Меликович Меликян
ГрецияАпостолос Манциоз
Голы
Iasonas Pikis
Иоаннис Питтас
0:1
9'
Артур Гарибян
Артур Серобян
1:1
58'
Наказания
Лоизос Лоизу
44'
Iasonas Pikis
50'
Георгий Арутюнян
60'
Нарек Григорян
72'
Эдгар Севикян
81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Армения - Кипр, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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