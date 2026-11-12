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«Манчестер Юнайтед» устно договорился с Почеттино о назначении главным тренером

Дата публикации: 12-11-2026 07:44

«Манчестер Юнайтед» приблизился к назначению Маурисио Почеттино на должность главного тренера. По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб уже достиг с аргентинским специалистом устной договорённости по основным условиям сотрудничества. Теперь руководство манкунианцев ведёт переговоры с Федерацией футбола США, поскольку тренер в настоящее время возглавляет национальную команду этой страны.

Для досрочного прекращения контракта Почеттино предусмотрена компенсация в размере 10 миллионов долларов. «Манчестер Юнайтед» намерен воспользоваться соответствующим пунктом соглашения и выплатить установленную сумму, чтобы получить возможность пригласить аргентинца на «Олд Траффорд». После урегулирования вопроса с американской федерацией должны последовать официальные шаги по оформлению назначения.

Параллельно в английском клубе решается судьба действующего наставника Майкла Кэррика. Ранее сообщалось, что руководители «МЮ» планировали провести встречу в Монако в среду, 11 ноября. На ней должны были обсудить дальнейшее сотрудничество с нынешним тренером и возможную смену руководства команды.

Почеттино уже имеет опыт работы в английском футболе: ранее он возглавлял «Тоттенхэм» и «Челси». Также аргентинец руководил французским «Пари Сен-Жермен». Его возможное возвращение в клубный футбол Европы может состояться после работы со сборной США, которую он возглавляет с 2024 года.

При этом договорённость с «Манчестер Юнайтед» пока не означает, что назначение официально оформлено: переговоры с Федерацией футбола США ещё продолжаются.

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